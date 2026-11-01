Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape para el sorteo del Quini 6. Acá vas a poder controlar tu boleta al instante. Te contamos cuáles son los números que salieron, si hay nuevos millonarios y de cuánto es el pozo acumulado para la próxima jugada.
Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del Domingo, 1 de Noviembre
Seguí el minuto a minuto del sorteo del Quini 6. Enterate de los números ganadores del Tradicional, La Segunda, Revancha y Siempre Sale.
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Siempre Sale: el Quini 6 que paga sí o sí y te espera con un pozo millonario este domingo
El Quini 6 juega con red de contención: Siempre Sale
Che, si estás buscando una modalidad donde alguien se lleva la plata sí o sí, el Siempre Sale del Quini 6 es la que va. Como su nombre lo indica, asegura ganadores todas las semanas y te deja esa cuota de emoción hasta el final.
La cosa es así: si nadie acierta los 6 números, el pozo millonario se reparte entre los que tengan 5 aciertos; y si tampoco hay ganadores con 5, se divide entre los de 4. O sea, no hay excusa: siempre hay alguien que se lleva la plata.
El sorteo arranca a las 21:15 hs, así que andá preparando la boleta y la cábala. ¿Ya tenés tu pálpito para esta noche? Dejalo en los comentarios y jugátela con toda.
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Quini 6: el pozo millonario pica lindo, pero AFIP se queda con casi un tercio
Atenti al pozo millonario, pero también al descuento
Si estás manijeando con el Quini 6, seguro ya imaginaste qué harías con el pozo millonario. Pero ojo: no todo lo que se anuncia es lo que llega al bolsillo. En Argentina, los premios de juegos de azar tienen un descuento por la Ley de Impuestos y, si ganás el pozo mayor, vas a recibir aproximadamente el 70% del total. Sí, casi un 30% queda retenido por impuestos.
El sorteo arranca a las 21:15
La cita es para la noche del Domingo, con el sorteo que arranca a las 21:15 hs. Así que ya sabés: revisá bien tu boleta, cruzá los dedos y dejá tu pálpito en los comentarios. ¿Te animás a contar tus números?