Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del Domingo, 1 de Noviembre

El Quini 6 juega con red de contención: Siempre Sale

Che, si estás buscando una modalidad donde alguien se lleva la plata sí o sí, el Siempre Sale del Quini 6 es la que va. Como su nombre lo indica, asegura ganadores todas las semanas y te deja esa cuota de emoción hasta el final.

La cosa es así: si nadie acierta los 6 números, el pozo millonario se reparte entre los que tengan 5 aciertos; y si tampoco hay ganadores con 5, se divide entre los de 4. O sea, no hay excusa: siempre hay alguien que se lleva la plata.

El sorteo arranca a las 21:15 hs, así que andá preparando la boleta y la cábala. ¿Ya tenés tu pálpito para esta noche? Dejalo en los comentarios y jugátela con toda.