El príncipe Enrique del Reino Unido dice que quiere "recuperar" a su padre y a su hermano

FOTO DE ARCHIVO. Carlos de Gran Bretaña, Príncipe de Gales (C), Príncipe Guillermo de Gran Bretaña, Duque de Cambridge (D) y Príncipe Enrique de Gran Bretaña visitan el Canadian National Vimy Memorial durante una ceremonia de conmemoración para conmemorar el 100 aniversario de la Batalla de Vimy Ridge, en Vimy, cerca de Arras, norte de Francia,

El príncipe Enrique de Inglaterra dijo que su problemática relación con la familia real "nunca tuvo que ser así" y que quiere "recuperar" a su padre, el rey Carlos, y a su hermano, en un fragmento de una entrevista con la cadena ITV publicada el lunes.

"Nunca tuvo que ser así", dijo en el fragmento.

"No han mostrado absolutamente ninguna voluntad de reconciliación", dijo. "Me gustaría recuperar a mi padre; me gustaría recuperar a mi hermano".

Enrique y su esposa Meghan, conocidos oficialmente como el duque y la duquesa de Sussex, renunciaron a sus funciones reales en marzo de 2020, diciendo que querían forjar nuevas vidas en Estados Unidos lejos del acoso de los medios.

Desde entonces han criticado cómo se les trataba como miembros de la familia real, incluida una acusación de Enrique de que su hermano Guillermo, príncipe de Gales, le gritó durante una reunión para discutir su futuro.

ITV dijo que la entrevista se emitirá el 8 de enero, dos días antes de la publicación de la autobiografía de Enrique titulada "Spare" (En la sombra).

Con información de Reuters