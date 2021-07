Una nena le dejó su diente al Ratón Pérez y no le pagó por tenerlo sucio

Una niña le dejó un diente al Ratón Pérez y sus padres le respondieron con una carta sumamente insólita. La foto se viralizó y las redes sociales lo hicieron tendencia.

En las últimas horas, una foto se ha viralizado en las redes sociales y dejó perplejos a miles de usuarios de Twitter. Una niña dejó un diente para el Ratón Pérez y sus padres decidieron responderle con una curiosa carta que contiene un mensaje verdaderamente desopilante. ¿Cuál fue la increíble respuesta que le dieron?

La leyenda del Ratón Pérez trasciende con el paso de los años. Desde hace más de un siglo que las madres, padres y familiares de varios niños y niñas han adoptado como una tradición dejar los dientes caídos debajo de la almohada para luego obtener dinero a cambio. Consciente de esto, una nena hizo lo propio y se fue a dormir esperando a que el "Ratón Pérez" le deje un regalo.

Al día siguiente, la niña se despertó y no encontró dinero, aunque sí una curiosa carta: "Hola Elisa, me da gusto saber de tí. Hoy quiero disculparme por no llevarme tu diente. Fue analizado por el equipo de expertos y no pasó la prueba debido a la falta de atención y cuidado. Encontramos restos de sobritas, de espagueti y cereales. En esta ocasión no será problema".

El Ratón Pérez, graficado en una caricatura.

A modo de enseñanza, y para que la nena mantenga la costumbre de lavarse seguido los dientes, los padres le explicaron a su hija que para poder recibir dinero a cambio tendrá que higienizarse: "Te recomendamos lavarte los dientes 3 veces al día y que utilices la técnica de cepillo dental. Espero volver pronto, Elisa. ¡Cuidate! Atentamente, el Ratón Pérez"

La leyenda del Ratón Pérez

La historia del Ratón Pérez se ha convertido en un fenómeno popular en diferentes partes del mundo. La misma surgió a finales del Siglo XIX, cuando en 1894 el padre Luis Coloma Roldán -periodista, escritor y sacerdote- lo creó como un personaje literario para que le contaran un cuento al Rey Alfonso XIII, que tenía 8 años y se le había caído un diente.

