Tik Tok: la señora de 110 años que se hizo famosa por la aplicación

Un ejemplo de vida: la mujer de 110 años que conquistó Tik Tok.

Aunque resulte insólito una mujer de 110 años llegó a la popular aplicación Tik Tok gracias a su notable talento vocal y cosechó miles de fanáticos que admiran su vitalidad. Amy Hawkins se mostró cantando en la red social y la serie de videos con sus cantos lograron alcance mundial. Un ejemplo de vida.

Quien dio a conocer el talento de Amy fue bisnieto, quien se animó a compartir una serie de videos que mostrasen el talento de su abuela. Rápidamente los videos alcanzaron una popularidad impensada y miles de fanáticos celebraron la vitalidad de la protagonista.

Amy Hawkins ya era conocida a nivel local por ser la mujer más longeva de Wales y ahora llegó a todo el mundo gracias a Sacha Freeman, su bisnieto de 14 años. Él fue el encargado de filmarla mientras cantaba "It’s A Long Way To Tipperary", una canción británica muy antigua que es la favorita de la veterana dama. En cuestión de horas, el video de Hawkins registró más de 100 mil visualizaciones en esa plataforma.

Más allá de la insólita noticia, este no es el primer acercamiento de Amy al mundo musical, ya que ella fue bailarina durante sus años de juventud. Sobre esta hazaña de su madre en internet, Rosemary Morris le comentó a The Guardian que si bien su progenitora no termina de entender el alcance de la situación, disfruta de la atención de manera plácida: "Ella es consciente del éxito y lo comprende hasta cierto punto. En verdad se lo toma con calma. Ella no está perturbada. Siempre ha sido muy tranquila, tímida y retraída. No es una persona extravagante de ninguna manera".