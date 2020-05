Patricia Bullrich contó que le prohibieron usar TikTok

La ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reconoció que los videos que hizo para la aplicación Tik Tok fueron un error porque estaban dirigidos para sus nietos y terminaron siendo publicados. La funcionaria macrista contó que sus asesores le sacaron las redes sociales.

"Hice unos privados para mis nietos, pero evidentemente no fueron privados porque salieron en todos lados", afirmó Bullrich, quien reconoció que las críticas por sus posteos golpean su imagen pública.

La ex funcionaria comentó que le "sacaron el control de las redes sociales", debido a que "las cosas muy privadas no conviene meterlas en las redes" y sostuvo que ahora tienen un manejo más profesional de las redes.

"Cada tanto me meto en las redes, pero ahora las maneja otra persona", sostuvo la ex ministra, quien sostuvo que no conocía la red Tik Tok y confundió los mensajes privados con los públicos.