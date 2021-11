Nicki Nicole destrozó a Maradona y fue repudiada: "Maltratador"

Nicki Nicole calificó de maltratador a Diego Maradona y las redes sociales no la perdonaron.

Nicki Nicole se volvió tendencia en las redes sociales una vez más pero en esta ocasión no fue por una nueva canción sino por una polémica declaración. Tras el lanzamiento de Parte de mi, su nuevo disco, la cantante habló con el diario El País, criticó sorpresivamente el costado personal de Diego Maradona y la destrozaron en las redes sociales.

El crecimiento que tuvo la carrera musical de Nicki Nicole en el último año fue meteórico y la cantante supo bien cómo aprovecharlo. Su aparición en uno de los programas más vistos de la televisión estadounidense; la participación en Tiny Desk; los mini conciertos de la radio pública norteamericana; se sumaron al boom de sus canciones en España, donde recibió diversos discos de platino y oro por la cantidad de reproducciones de sus temas. Para hablar del crecimiento de su música, Nicki Nicole le está brindando entrevistas a distintos medios de todo el mundo, como la reciente que le dio a El País de España.

En charla con la periodista Raquel Peláez, la rosarina charló sobre los temas más diversos y sorprendió con una declaración sobre Diego Maradona. Consultada sobre la faceta personal del fallecido futbolista, Nicki Nicole coincidió en la caracterización de la periodista de que Maradona era un "maltratador". "Yo no nací en el tiempo de Diego Maradona y el fútbol no me interesa pero conozco bastante de su pasado, así que no soy su fan", aseguró la rapera rosarina.

"Mi padre y mi abuelo sí lo son, pero a mí me parece también controvertido el hecho de que se siga a una persona que tiene ese tipo de conducta", agregó Nicki Nicole. Pero fue su siguiente declaración la que más controversia generó: "¿Escucharías a un artista que es un maltratador? Yo no". Inmediatamente la rapera se volvió tendencia en las redes sociales, donde recibió infinidad de críticas por sus palabras contra Diego Maradona.

Nicki Nicole agotó localidades en sus shows en Argentina

La rapera rosarina agotó en solo unas horas todas las localidades para sus shows locales y debió sumar nuevas nuevas funciones para su esperada gira mundial Parte de mi, que la llevará a recorrer más de 30 países. El tour comenzará en su ciudad natal, Rosario: a las funciones del 27 y 29 de noviembre en el Teatro Broadway se le suma una última el 30 de noviembre, mientras que en Córdoba debido a la demanda de entradas el recital pasa del Quality al Quality Estadio y en Buenos Aires, tras dos teatros Gran Rex agotados el 3 y 4 de diciembre, se le agrega una tercera y última función el 5 de diciembre.