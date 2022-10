Mauro Icardi explotó en Instagram y destrozó a Wanda Nara en un vivo: "Ya no tiene defensa"

El futbolista salió a hablar públicamente y contó su versión detrás del escándalo con Wanda Nara y su supuesto divorcio.

Mauro Icardi realizó un vivo en Instagram y destrozó a Wanda Nara tras la confirmación de la supuesta separación y los rumores de romance de la empresaria con L-Gante. Contundente, el futbolista apuntó contra la actitud de su esposa y aseguró que "todavía no está separado".

"Les quería contar que hay gente que dice muchas mentiras, pero es hora de salir a aclarar algunas cosas. No es mi estilo salir a aclarar, pero duele mucho de lo que se está diciendo. El 100% de las cosas están inventadas", lanzó Icardi a penas inició el vivo que reunió a más de 100 mil personas. Además aseguró que el pasado fin de semana estuvo junto a Wanda en Buenos Aires y que "estuvo todo bien", motivo por el que sostuvo que "no están separados".

Asimismo, Mauro Icardi hizo especial énfasis en que quería defender a su familia y a su esposa, pero que había actitudes que "ya no iba a soportar". "Quiero aclararles de que no estoy loco. No estoy divorciado y yo la conozco más que nadie. Sé qué clase de persona es Wanda y que clase de persona fue siempre, por eso la defendí", aseguró el exjugador del PSG. Sin embargo, luego remató: "Este punto ya no tiene defensa, es el hazmerreír del mundo entero con sus actitudes. No estoy preparado para soportar todo esto".

La situación empezó a intensificarse debido a las preguntas de los internautas e Icardi no pudo ocultar su enojo con Nara y su forma de manejar la situación mediáticamente. "Ya me harté de tanta mentira, de tanto invento. Wanda pide la separación, según ella, hace un año pero nunca la hace", lanzó contundente. "Las cosas se hablan, no poniendo un mensajito de ‘me separé’. El año pasado puso lo mismo y no era verdad, porque vivimos juntos un año más”, acotó mientras le llegaban más respuestas al respecto.

Además, añadió: "Por ahí en algún momento la hace, pero hace un año lo dice y después hay alguna amenaza, algún chantaje u algo, y nunca se separa”. Incluso explicó que la crisis de pareja es "reciente" porque “hace nueve años que están juntos" y "nunca pasó nada". Por otro lado, enfatizó en el apoyo que recibe por parte de su familia: "Tengo la palabra de sus hijos que también están muy enojados con ella, por su manera de decidir y hacer todas las cosas públicas. Entonces desde ahora, si la manera es hacerlo todo público así será".

En ese sentido, el papá de Isabella y Francesca hizo un mea culpa y admitió que la tensión en la pareja inició después de su romance con "La China" Suárez a fines del año pasado. "Se creó un ambiente medio raro después de lo que pasó el año pasado. No voy a entrar en detalles porque las personas que lo tienen que saber ya lo hacen, Wanda incluida", reveló. "Después de eso se generó algo, hubo un perdón y surgieron algunas cosas en el medio", continuó Icardi y aseguró que es "lo único de lo que se arrepiente".

Por último, Mauro Icardi admitió que “la semana que viene" Wanda va a ir a Turquía, país donde reside actualmente por un nuevo contrato de trabajo, y allí "aclararán las cosas para bien o para mal”. “No tiene una casa alquilada, cuando venga va a venir acá. Seguro después de este vivo se enoje y se vaya a un Hotel por un tiempo”, sentenció.

Mauro Icardi admitió haber hablado con Tamara Báez

Luego de que Wanda Nara publicara el comunicado de su separación, rápidamente empezaron a involucrarla con L-Gante, el cantante de cumbia con el que se la vio en varias ocasiones. En paralelo, la expareja del artista, Tamara Báez, salió a contar los violentos episodios que vivió por parte del papá de su hija e incluso acusó una suerte de complot entre L-Gante y Nara para quitarle algunas de sus cosas.

En medio de los crecientes rumores de romance entre el cantante y la empresaria, también surgieron especulaciones sobre una "venganza" por parte de Báez al buscar un vínculo con Icardi. Fue en este marco que el jugador de fútbol aclaró la situación en su vivo de Instagram.

"Hablé con esta chica que no sé quien es (Tamara Báez). Me mandó un mensaje preguntándome por algo y yo se lo negué, me dijo cosas con las que no estoy de acuerdo porque conozco muy bien a mi mujer”, reveló Icardi. Así, el deportista dejó en claro que no mantiene ningún vínculo con la influencer.