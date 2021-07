La madre de Lali Espósito recordó un gesto de Darío Barassi: "Todo vuelve"

Majo Riera, la madre de Lali, recordó un hermoso gesto que Darío Barassi tuvo en los comienzos de la cantante y no dudó en recordárselo. El actor está atravesando un gran presente como conductor de 100 argentinos dicen, uno de los programas más exitosos de El Trece.

Mientras Darío Barassi se mostraba emocionado por una nota que hablaba del éxito de 100 argentinos dicen, la madre de Lali Espósito recordó un hermoso gesto que tuvo el actor con la cantante cuando esta recién iniciaba su carrera musical. "Cuando Lali hizo sus primeros shows y apostó sus ahorros, Darío Barassi vino a oficiar de host y no quiso cobrar ni un peso", reveló Majo Riera en Twitter sobre los comienzos de Lali en los escenarios, para sorpresa de todos.

"Acabo de lagrimear leyendo esto. Sólo soy un gordo que juega y deja todo, con ambición y con pasión", escribió Darío Barassi mientras compartía una nota del diario La Nación que daba cuenta del éxito que reviste 100 argentinos dicen en la pantalla de El Trece. Inclusive se trata casi del único programa de la grilla que se reparte triunfos con Cortá por Lozano (Telefe), su rival directo de horario, aunque el mismo actor y conductor se encargó de aclarar que no considera al ciclo de Lozano como una competidor ya que su "única competencia" siempre es consigo mismo.

Cientos fueron las respuestas que se sucedieron tras la publicación de Barassi, saludando y felicitando al actor pero la que sorprendió fue la de Majo Riera, la madre de Lali Espósito. Es que la mamá de la jueza de La Voz Argentina reveló un gesto que tuvo Barassi con su hija: "Cuando Lali hizo sus primeros shows y apostó sus ahorros, Darío Barassi vino a oficiar de host y no quiso cobrar ni un peso". "Todo vuelve!", cerró Riera su publicación, feliz por el presente laboral tanto del actor como de su propia hija.

"Mi peso en cariño x vos y esa enana talentosa conquistadora del mundo. Me acuerdo esas fans entregadas", respondió agradecido Barassi ante el recuerdo de Majo Riera. "No me olvido de tu gesto, de buen tipo, buen compañero", replicó finalmente la madre de Lali, en un intercambio que rápidamente se volvió viral. Vale recordar que en los últimos días, Lali y Barassi protagonizaron un divertido cruce en Twitter cuando fueron nombrados por Laura Ubfal después de una encuesta como "los personajes más queridos de la televisión argentina".

Muy feliz por su presente laboral, Darío Barassi explicó que lo único que no compartía de la nota era el título cuando hablaba de "ganarle a Vero Lozano". "Mi única competencia siempre es conmigo mismo. Después somos todos trabajadores de este medio que amamos con locura. Distinto canal pero mismo equipo", detalló el actor oriundo de San Juan sobre cómo se toma la pelea por el rating.