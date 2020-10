La revista estadounidense Time incluyó a la legisladora porteña del Frente de Todos Ofelia Fernández en un listado de 10 líderes de la próxima generación para el año 2020. Esto no cayó nada bien en los sectores radicalizados de Cambiemos en las redes sociales, que intentaron dejar en claro su descontento. Aun con la dificultad del idioma.

"El futuro se construye sobre las decisiones que se toman hoy". Averigua por qué Ofelia Fernández es uno de los líderes de la próxima generación de 2020", escribieron en la publicación desde la revista estadounidense. Además incluyeron un fragmento en video de la entrevista que le hicieron a la joven legisladora.

Esas palabras bastaron para que los trolls macristas manifestaran toda su furia: "Me hiciste sentir más que nunca la necesidad de emigrar de Argentina. Te deseo cien Ofelias chavistas en tu gobierno, y buena suerte cuando vuelvas pidiendo bolígrafos y antibióticos", escribió un usuario.

"Fue introducida en una "lista general" de nuestro arcaico sistema electoral sin tener ni siquiera un título secundario básico, ya que su único mérito era cursar colegios junto a alumnos de orientación socialista. Lo último que necesitamos es un líder así", comentó Javier Natiello. Estos son dos de los más de dos mil comentarios que, hasta el momento, ostentaba la publicación en Twitter.

Todavía fue peor el enojo cuando uno de los intendentes más afines a Mauricio Macri como lo es Martín Yeza (jefe comunal de Pinamar) también expresó su felicitación a la legisladora por la entrevista y valoró la riqueza de la democracia: "Con todas las diferencias con @OfeFernandez_ me pone muy contento ver esto. Felicitaciones y a seguir trabajando por lo que uno cree. La democracia trata de poder representar de la mejor manera posible lo que piensa y siente la ciudadanía", escribió.

Los militantes macristas no tardaron en cruzarlo: "Innecesario. Es una payasa. Lo opuesto a nuestros ideales. Inmadura inconsistente. El ejemplo de la anti meritocracia. No haces tres bien seguidas Martín", escribió un troll. Otro comentó: "Como explicarle a Martin que si ifelia pudiera Fusilarlo, lo haría, que por más que Martin quiera ser "correcto" eso no va a importar al momento que pueda "sacarte del camino" me da hasta pena por Martin".

La revista Time entrevistó a Ofelia Fernández

Desde el medio estadounidense destacaron su militancia feminista y su rol como legisladora porteña, convirtiéndose así en la legisladora más joven de América Latina.

Durante la entrevista, Fernández indicó que su periodo "encendió una chispa entre su generación para desafiar a los políticos establecidos" y que hoy está segura de que "nadie puede decirnos que no podemos ocupar esos lugares nosotros mismos".