La campaña de vacunación contra el Covid-19 y una historia que emocionó a todos en Twitter

Una usuaria contó una conmovedora historia de un hombre mayor consiguiendo su segunda dosis para vacunarse contra el coronavirus y emocionó a todo Twitter.

Un posteo de Twitter emocionó a decenas de miles de usuarios que hicieron viral la historia de un hombre mayor ayudado por el cajero de un supermercado a confirmar su turno para recibir la vacuna del coronavirus. Así como en muchas ocasiones, las redes sociales son criticadas por su cinismo y la violencia con la que se manejan, las mismas también ofrecen espacio para la emoción y las historias más conmovedoras.

La campaña de vacunación masiva contra el coronavirus avanza en todo el país a pasos acelerados y ya millones de personas fueron inoculadas con las dos dosis en todo el territorio argentino. Así como cada semana hay novedades sobre nuevos vuelos que arriban con más y más vacunas, en diversas regiones del país, como la provincia de Buenos Aires, la vacunación está liberada para mayores de 18 años. Lo cierto también es que para algunas personas mayores la inscripción para recibir la vacuna es más difícil debido al desconocimiento de cómo funcionan las nuevas tecnologías.

Así le sucedió al protagonista de la historia que reveló una usuaria de Twitter (@nosabria_) y que rápidamente se volvió viral. "El cajero del súper paró la caja para ayudar a un viejito a confirmar el turno de la segunda dosis", comenzó relatando. Pero la emoción se haría total con el resto de la historia: "Cuando lo logran, el viejito mira a la cola y grita, todo contento, "lo logramos, ya tengo el turno para vacunarme", y todos en la cola aplaudimos y festejamos". Miles de usuarios le dieron like a la conmovedora historia que muestra la importancia de las vacunas.

"Un poco que se me renovó la fe en la humanidad que quieren que les diga", escribió la misma usuaria en otro posteo que también recibió miles de like. Entre los cientos de comentarios también hubo otras personas que no solo destacaron la actitud y buena predisposición del cajero sino que también relataron sus propias historias emotivas respecto a la vacunación, un hecho netamente colectivo y alejado de la mezquindad y egoísmo que se ve en los planteos de los movimientos antivacunas que proliferaron en el último tiempo, pero que no cuentan con un apoyo significativo entre la población.

José María Listorti atendió a los antivacunas

José María Listorti volvió a pronunciarse en contra del movimiento antivacunas en recientes declaraciones, después del escrache que recibió en la puerta de la radio donde trabaja por militantes de esa ideología. "No se propone un debate de esa manera, yendo en patota 20 personas al trabajo de uno con un megáfono, es agresivo”, comenzó su descargo el ex humorista de Showmatch, en sus historias de Instagram.

Luego, el locutor continuó con su discurso y lapidó a los antivacunas por la falta de peso en sus planteos: “Los argumentos de los antivacunas no me parecen sólidos. Que digan que no hay que vacunarse porque se te pega la cuchara en el cuerpo o que te cambia la genética no me parece un argumento sólido. Que conspiramos con el exterminio mundial, no me parece sólido. Entonces, es difícil debatir cuando no hay un argumento importante”.