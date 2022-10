Julia Mengolini destrozó a Juana Viale: "Tilinga y banal"

Julia Mengolini atendió en redes sociales a Juana Viale por cortarse un mechón de pelo para apoyar a las mujeres iraníes.

Julia Mengolini volvió a disparar con dureza contra Juana Viale, con quien está enfrentada desde hace años por distintos motivos. "Tal vez así evites el papelón", disparó picante una de las dueñas de Futurock en su cuenta personal de Twitter, donde también recibió una ola de críticas.

Juana Viale fue una de las primeras celebridades argentinas en sumarse al apoyo de la campaña mundial en favor de las mujeres iraníes por la opresión que viven en su país. La conductora de Almorzando con Juana se cortó un pequeño mechón de su larga cabellera y generó mucha repercusión con comentarios tanto positivos como negativos.

Entre estos últimos se destacó el de Julia Mengolini, que apuntó con dureza contra la nieta de Mirtha Legrand. "Podés cortarte las puntas florecidas sin ser tan tilinga y banal", comentó muy filosa la conductora de Segurola y Habana (Futurock), sumándose a una de las críticas más extendidas contra Juana Viale.

Pero eso no fue todo, porque la periodista agregó picante: "También podés probar con un baño de crema. Tal vez así te evites el papelón". Claro que su publicación no pasó desapercibida, ya que así como recibió comentarios en los que la bancaban también hubo fuertes críticas contra Mengolini, quien desde hace tiempo no duda en cruzarse con personajes como Juana Viale, Ángel de Brito y Yanina Latorre, entre otros.

Cabe recordar que además de cortarse el pelo para las redes sociales, la nieta de Mirtha volvió a hacerlo al aire en su programa del domingo. "A mí el pelo me crece de vuelta, no me importa cuánto me lo corto. Es un gesto", apuntó la conductora contra quienes la criticaron y solicitó a la producción que le acercara una tijera para volver a cortarse en vivo. En ese momento, Mercedes Ninci la bancó y se sumó cortándose un mechón ella también.

La inesperada defensa de Jorge Rial a Juana Viale

"Acá la primera fue Juana Viale. Y, la verdad cuando lo vi por primera vez dije ‘¿lo agarró como un desafío de Tik Tok, como algo frívolo?'", comentó el conductor de Argenzuela luego de hablar del conflicto que viven las mujeres iraníes. Fue en ese momento que Rial sorprendió con su análisis al ensayar una defensa a la nieta de Mirtha.

El periodista se preguntó entonces si todas las críticas que generó Juana fueron por el hecho de ser Juana Viale: "Si se hubiera cortado el pelo otra actriz 'más seria' por ahí dirían '¡Mirá qué bien cómo se solidariza!'. Lo digo y por ahí yo tengo una mirada prejuiciosa sobre Juanita, debo reconocerlo, pero me la tengo que sacar". "Y arranqué con esa mirada…y viéndolo y pensando, dije ¡Pará! Lo hizo Laura Novoa y no vi tantas críticas", cerró Jorge Rial con su inesperada defensa a Juana Viale.