Fede Bal se mostró muy cerca de una famosa cantante argentina: "Dame un respiro"

El famoso actor demostró su interés en una reconocida figura y rápidamente la fan le advirtieron de la situación.

Luego del escándalo que lo envolvió durante el verano por la infidelidad a su novia, Fede Bal sorprendió al anunciar su nueva perspectiva sobre el amor libre de "compromisos". Sin embargo, justo cuando parecía haberse alejado por completo de las relaciones amorosas, se mostró muy cercano a una famosa cantante argentina.

En una reciente entrevista que brindó con Fer Dente en América TV, Bal aseguró que "no cree en la monogamia" y que piensa que es "un muy mal novio". Sin embargo, tan solo unos meses después de asegurar que no iba a volver a involucrarse en un vínculo en mucho tiempo, el hijo de Carmen Barbieri tuvo una llamativa interacción en redes sociales.

El día sábado 27 de mayo, María Becerra anunció que iba a dar una importante noticia al día siguiente: su nueva canción con un reconocido cantante. De inmediato, el conductor de Resto de Mundo citó el tweet de "La Nena de Argentina" y le demostró que es un gran fanático de su música e incluso le insinuó un gran cariño.

"Pero, María por dios, dame un respiro, tengo la de Rápido y furioso y la de la boquita sonando 24/7 en mi cabeza, no creo tener espacio para una tercera. Igual sí, seguí así, tkm", confesó el actor sobre el nuevo tema de la artista. Al parecer, Bal pasa mucho tiempo escuchando la música de la cantante y quiso demostrarle su emoción por el anuncio.

Fede Bal se expuso y confesó lo más íntimo: "No me sale"

Fede Bal habló sobre sus relaciones amorosas después de su escandalosa separación de Sofía Aldrey y reconoció una falencia en ese tipo de vínculos. El actor destacó su personalidad en relación a su proceder como amigos, como hijo y como trabajador, pero dio a conocer una incapacidad que lo afecta.

"Uf, qué lindo que me preguntes esto. Creo que soy un muy buen amigo y un mal novio, realmente. No sé ser novio, no me sale. Soy un buen laburante, siempre intento ser el mejor en lo que hago; pero no comparándome con alguien, sino ser mi mejor versión", comenzó su descargo Bal en diálogo con Fer Dente en su ciclo de América TV.

Bal destacó otra aptitud de su personalidad y aseguró que busca siempre hacer sentir bien a quien está con él. "En este momento también. Si vengo a tu programa, quiero darte una buena experiencia con la entrevista. Soy un gran anfitrión, un gran asador, me gusta mucho poner la casa para que vengan y se queden a dormir. El pensamiento es ‘uy, están todos de fiesta’, y cero", añadió. Y sumó: "Creo que soy un buen hijo. Debería estar más presente, pero trabajo y viajo mucho; y mi viejita también no para de trabajar".

Después de que se conociera que Bal le había sido infiel con varias famosas, Sofía Aldrey habló con la prensa y soltó: "Estoy soltera. Estoy muy bien, con mi familia, con mis amigos. Estoy reencontrándome conmigo, con mi trabajo. Estoy muy bien. Tranquila. Para mí ese tema es un tema cerrado. No quiero hablar al respecto. Cuando tenga que aparecer algo, aparecerá. No uso aplicaciones. No me gusta. Las usé hace mucho tiempo, cuando recién salían. Ahora estoy bien. Fue un año difícil. Estoy soltera, trabajando y divirtiéndome".