Escándalo en redes: Alfredo Leuco destrozó a Gastón Pauls por apoyar a Alberto Fernández pero era una cuenta falsa

Alfredo Leuco no chequea información ni siquiera en redes sociales. Este viernes explotó el escándalo en Twitter, después de que el conductor ultramacrista disparara contra el actor Gastón Pauls por un supuesto mensaje apoyando a Alberto Fernández.

El el tuit en cuestión, criticaba a Cristina Pérez y se refería al cruce que la periodista mantuvo con el presidente en el marco de una entrevista en Telefe Noticias, en donde la conductora aseguró que la expropiación de Vicentin era "polémica" y el mandatario la mandó a leer la Constitución. Además, marcaba la parcialidad y tibieza con las que la periodista había entrevistado en otro momento al expresidente Mauricio Macri.

"Cristina Pérez quiero decirte que no fue buena idea querer explicarle la Constitución Nacional a un profesor de derecho de la UBA, le hubieras preguntado por el color de sus ojos como hiciste con el anterior", citaba el texto publicado por la cuenta @GastonPaulsokey.

Eso enfureció a Leuco, que salió iracundo con los tapones de punta. "Gastón Pauls: no fue una buena idea defender a Alberto en su condición de profesor de derecho. Está lleno de profesores que defienden a los ladrones más grandes de este país y a los autoritarios más peligrosos. Y no importa cuál sea el color de sus ojos sino el color del dinero", sentenció enfurecido, sin confirmar siquiera de quién se trataba.

Rápidamente, todos los usuarios advirtieron la situación y comenzaron las burlas. Es que no sólo el usuario no era real, sino que era algo demasiado evidente. No sólo en la descripción del usuario la cuenta asegura que se trata de "Fans de Gastón Pauls, fake actor" sino que además, tiene tuits que expresan cosas insólitas como por ejemplo: "La tierra es plana por eso se llama planeta, si fuera redonda, se llamaría redondeta".

Tras el papelón, Leuco reculó y pidió disculpas: "Un irresponsable se hace pasar por Gastón Pauls hace 6 años en Twitter. No entiendo como nadie lo bajo todavía. No me gusta críticar a la gente por lo que no dijo. Pido disculpas. Nobleza obliga".

Pero a algunos no les alcanzó y se mofaron abiertamente, como @Olaff_ quien ironizó con la frase "Nuestro periodismo de investigación", junto a las capturas de los tuits de Leuco.