El picante tuit de Gianinna Maradona que encendió las alarmas: "Los celos me colmaron la paciencia"

Gianinna Maradona le escribió a una seguidora que aseguró haberla visto en un bar mientras el ex futbolista estaba de vacaciones en La Pampa con sus hijos.

Hace un tiempo, Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo confirmaron su romance en las redes sociales y desde entonces se suelen mostrar muy enamorados. Pero un tuit en el que mencionaban a la hija del Diez, habría disparado una crisis de celos en la pareja. "Estoy con unos quilombos de celos que ya me colmaron la paciencia", reveló la propia Gianinna en su cuenta de Twitter, contestando al mensaje original y preguntándole dónde y cuándo la había visto, para poder aclarárselo a su pareja.

"Loco, nunca reconozco a los famosos. Hoy vino un trapero al bar y ni idea. La otra vez vino Gianinna Maradona y tampoco. Soy un cero", fue el tuit que habría disparado una crisis de celos entre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo. El ex futbolista habría visto esta publicación en Twitter y se lo habría recriminado a su pareja. Vale aclarar que Osvaldo estuvo de vacaciones con sus hijos en La Pampa, cuando se produjo esta teórica salida por parte de Gianinna. El lunes pasado, en una publicación de Instagam, Gianinna Maradona había calificado al ex deportista como su "cable a tierra" y su "paz", en medio del escándalo desatado por la visita de las hermanas de Diego Maradona a Debo decir (América TV) junto con Matías Morla.

"Hola, genia. Buen día. ¿Cuándo me viste y en qué bar laburas?", comenzó preguntando este martes a las 7 de la mañana la hija menor de Diego Maradona y Claudia Villafañe, que en otro mensaje explicó que estaba despierta a esa hora porque Benjamín entraba al colegio solo un rato más tarde. "Estoy con unos quilombos de celos que ya me colmaron la paciencia y me gustaría saber cuando me viste!", agregó Gianinna, revelando el verdadero motivo de su pregunta inicial.

Si bien la hermana de Dalma no volvió a responder fueron cientos los mensajes que calificaban de "tóxica" la actitud de Daniel Osvaldo, que ya tuvo situaciones de este estilo con otras parejas, como con Jimena Barón que habló en reiteradas oportunidades al respecto. En respuesta a una usuaria que le remarcó que con sus palabras iba a ser tendencia en los portales de chimentos, Gianinna replicó: "Imagínate que tengo 3 de mis tías diciendo en un programa de tv junto a un desequilibrado cosas que no son. Me dan igual los portales y los payasos berretas".

Los celos de Osvaldo según Jimena Barón

El mes pasado, la jurado de La Academia de Showmatch reveló algunos detalles de lo que fue su relación con el padre de su hijo Momo. "Yo no podía salir a la calle, directamente. Justamente, cuando atravesás situaciones tan toxicas, relaciones tan del mal, me parece que el trabajo es un mundo aparte, de cada uno", remarcó Barón ante una situación particular que se dio en el programa conducido por Marcelo Tinelli y que la motivó a contar su propia historia.