El motivo por el que C5N echó a una de sus figuras: "Fuera"

Se conoció el motivo por el que C5N echó a una de sus figuras

El canal de noticias C5N tomó una decisión tajante respecto a su equipo internacional y despidió a Silvina Sterin Pensel, quien se desempeñaba como corresponsal en Estados Unidos. La medida, confirmada por el diario Clarín, responde a una serie de publicaciones que la periodista realizó en sus redes sociales con mensajes de odio hacia ciudadanos de Israel.

La polémica estalló la semana pasada cuando Sterin Pensel utilizó su cuenta de X para reclamar que se eche del país a los visitantes israelíes. En sus posteos, los acusó de ser "genocidas", "por más que sean turistas", y argumentó que su presencia es nociva. "¡¡¡Fuera de Argentina!!!", escribió la cronista, y agregó que estas personas "representan" a quienes "vienen exterminando al pueblo palestino".

De acuerdo a la información publicada por Clarín, la desvinculación fue inmediata. Desde la gerencia explicaron que los comentarios antisemitas causaron sorpresa y malestar. Las autoridades del canal consideraron que las ideas radicalizadas y el fanatismo expresado por la periodista no tienen lugar en su espacio y van en contra de la línea editorial de la empresa.

El tuit de la periodista Silvina Sterin Pensel.

Los repudios

Las declaraciones de Sterin Pensel provocaron una ola de críticas en el arco político. Patricia Bullrich la calificó de "bruta y antisemita" y advirtió que sus dichos "encienden la llama del odio". Lejos de retractarse, la periodista le contestó: "No hay mayor violencia que un genocidio".

También se sumaron al reclamo Waldo Wolff y Eduardo Feinmann, quienes cuestionaron públicamente al medio por permitir ese tipo de discursos. La cronista insistió en su postura al afirmar que "en Israel todos pasan obligatoriamente por el Ejército" y que recibirlos con los brazos abiertos "implica avalar ese exterminio".