El insólito pedido de la madre de Duki a Ibai Llanos que se volvió viral

En Twitter se volvió viral una divertida anécdota que contó Ibai Llanos sobre una charla que tuvo con Sandra, la mamá de Duki.

Ibai Llanos contó el insólito diálogo que tuvo con Sandra Quiroga, la mamá de Duki, en el que le hizo un inesperado pedido. "De los momentos más surrealistas de mi vida", aseguró el cantante en sus redes sociales, donde compartió el recorte del relato del streamer español.

El fin de semana pasado, Ibai Llanos rompió todo tipo de récords en Twitch con La velada del año 2, que tuvo a muchas figuras muy destacadas en el público. En una transmisión reciente, el streamer hizo un repaso por algunos de los puntos más sobresalientes de la histórica noche y se detuvo en una anécdota muy divertida que vivió con Duki y su madre.

Es que el cantante dio un pequeño show durante el evento, al que fue acompañado por su novia, Emilia Mernes, y su mamá, Sandra. Fue precisamente la madre de Duki la que sorprendió a Ibai con una charla desopilante. "Primero saludé a Duki y Emilia. Después se me acercó la madre de Duki y me dijo 'Ibai, no fumes porros, por favor'", contó Llanos en su transmisión.

En ese momento, el streamer le respondió a Sandra que él no consumía marihuana. La réplica de ella fue tajante, según el relato de Ibai: "Me dijo '¿no fumas? Antes me caías bien. Ahora me caes mejor'". Pero eso no fue todo, porque a la anécdota del creador de contenido ibérico le faltaba un remate inesperado.

Sandra buscó a Duki y lo enfrentó con un fuerte reclamo: "¿Sabés por qué Ibai conoció a Messi? Porqué él no fuma porros". Una usuaria de Twitter recortó esta anécdota y la compartió en la red social del pajarito, donde etiquetó al cantante argentino. "Jajaja, fue de los momentos más surrealistas de mi vida", fue la divertida respuesta de Duki, mientras que Ibai Llanos aseguró que esa charla "no tuvo sentido".

Momo perdió en la Velada del año 2 en un injusto fallo localista

El streamer Momo participó de la "Velada del año 2" organizada por Ibai Llanos en España y perdió en un fallo totalmente injusto. El argentino, que entrenó con Sergio "Maravilla" Martínez, se enfrentó a tres asaltos con su par español Viruzz, quien sólo dominó las acciones en el primer round. El oriundo de La Plata trató de revertir la historia con el transcurso de la pelea, pero se vio perjudicado por la decisión final que lo privó de llevarse el triunfo.

La sangre en la cara del argentino influyó nuevamente en el desarrollo del enfrentamiento. Lamentablemente, cuando parecía que Momo estaba mejor y tenía todas las chances de quedarse con la victoria, el juez determinó el final del pleito, dando a entender que el influencer nacido en La Plata no podía continuar. Más allá del resultado, fue una de las principales atracciones de la jornada boxística transmitida en Twitch.