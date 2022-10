El importante anuncio de Lali Espósito: "Una bomba"

La cantante generó gran expectativa entre sus seguidores al publicar un adelanto importante de sus próximos proyectos.

Lali Espósito generó gran entusiasmo entre sus seguidores al hacer un importante anuncio en su cuenta de Twitter. La cantante reapareció en las red social del pajarito luego de agradecer los mensajes por su cumpleaños y alegró a sus fanáticos con una noticia muy especial.

Hace unos días atrás, Tini Stoessel llegó a Madrid y desde entonces varios medios y portales de espectáculos aseguraron que la cantante viajó para grabar una canción en colaboración con Lali Espósito. Y aunque si bien ninguna de las dos artistas confirmó o negó estas especulaciones, el tweet de la exjurado de La Voz Argentina generó muchas expectativas en ambos fandoms.

"Chiks lo que tengo para contarles el viernes ES UNA BOMBA", empezó el tweet de Espósito que rápidamente se viralizó. A continuación la cantante y actriz aseguró que revelaría la noticia a través de su Instagram, por lo que también invitó a sus seguidores a encender las notificaciones para conocer el anuncio a penas saliera a la luz.

Rápidamente, cientos de fanáticos le comentaron la publicación y aseguraron que la noticia podría ser el anuncio de colaboración con Tini, el cual lleva mucho tiempo en pausa. Además otros especularon que podría tratarse de la fecha de lanzamiento del nuevo álbum o bien una nueva canción luego de los éxitos de N5 y Dos son Tres.

Lali Espósito apuntó contra un hombre en vivo: "Acosador"

Lali Espósito frenó en seco a un televidente del programa español El Hormiguero que se comunicó para pedirle un consejo para conquistar a su vecina. Al escuchar su relato, la artista se mantuvo firme y le dijo al hombre que lo que estaba haciendo era acoso.

La exestrella de Casi Ángeles estuvo como invitada en el ciclo conducido por Pablo Motos. En un momento del programa, se habilitó un ida y vuelta entre Lali y los televidentes, quienes se comunicaban para pedirle consejos de vida. Fue entonces cuando un hombre le dejó un mensaje contándole sus extraños métodos para "conquistar" a su vecina.

“Estoy enamorado de mi vecina Blanca. ¿Qué me recomiendas que haga para atraerla? Me denunció por acoso el año pasado y gané el juicio, por eso no sé que hacer. Por favor, ayúdame. Solo le envié 18 rosas amarillas y un peluche. Buena onda, Raúl”, leyó el conductor. Inmediatamente, la cara de Lali se transformó.

“Mirá, está buenísimo que hayas mandado este mensaje porque nos regalás a todos en el programa más visto de España el claro ejemplo de lo que es ser un acosador. Lo acabás de demostrar con tu mensaje”, comenzó Espósito.

"Él mismo cuenta que invita a salir a su vecina, que ella le dice que no y llega al punto de denunciarlo. O sea, eso llega a la Justicia. Él se jacta de haber ganado el juicio, (no me sorprende para nada que la Justicia no apoye a las mujeres ante las denuncias), y de pronto el tipo le insiste otra vez en salir. 'Buena onda', pone al final", siguió Lali.

Y cerró su reflexión con un potente mensaje: “Está buenísimo que les niñes que están del otro lado vean esto y entiendan que un ramo de flores no justifica la violencia, que es el gesto de insistirle a alguien. Entonces, querido Raúl, 'no es no', eso es lo que tengo para decirte a ti", cerró la artista.