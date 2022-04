El descargo de Jimena Barón: "No va a quedar solo"

La cantante utilizó sus redes para expresar cómo se siente en este momento de su vida.

Jimena Barón es de las artistas que suele utilizar su cuenta personal de Instagram para hacerle saber a los seguidores cómo está, cómo se siente y cómo sigue su carrera artística. Hace un tiempo atrás, la vocalista contó que se sentía muy angustiada y que no lograba entender el motivo de su malestar. Sin embargo, en esta oportunidad el descargo de "La Cobra" fue en el marco de un momento de felicidad y plenitud.

A través de las historias de su perfil de Instagram, Jimena Barón escribió: "Tengo el mejor trabajo del mundo. Tengo mucha suerte de estar rodeada de la gente que me rodea. Jamás estuve tan orgullosa como lo estoy ahora por lo que estamos haciendo. Creo que si me quedara este álbum sólo para mí, sería rozar con la mano alguna nube del cielo. Pero no, no va a quedar sólo para mí". Haciendo público que está muy conforme con cómo está quedando su próximo material discográfico.

El descargo de Jimena Barón.

Seguido a eso, Jimena Barón compartió una postal donde se le ven los ojos llenos de lágrimas y escribió: "Aquí volviendo del estudio con la vena de las emociones y el barbijo roto". Previo a estas declaraciones de la artista, publicó una imagen del estudio de grabación donde estuvo trabajando en sus próximas producciones musicales.

La publicación de Jimena Barón.

Jimena Barón despidió a su novio

Hace algunas semanas, Jimena Barón terminó de blanquear su relación con Matías Palleiro. La pareja se fue de vacaciones a México desde donde ambos publicaron imágenes de su viaje juntos y enamorados. Y aunque hacía varios días que ninguno de los dos compartía contenido juntos en las redes, la artista sorprendió a sus seguidores con una imagen de su novio donde lo despedía previo a que se vaya de viaje.

Jimena Barón agarrando a Matías Palleiro.

"Buen viaje al más lindo del mundo". Esas fueron las palabras de Jimena Barón para con su pareja. Como si eso fuera poco, agregó un pequeño video haciendo "pucherito" como indicando que estaba triste porque su novio se iba de viaje solo y para que no queden dudas, la cantante escribió: "Cuando te extrañe voy a pensar en la cantidad de comida que comés (por ende te cocino) y se me pasará". Acompañado de un paneo de un boul con dados de pollo y otro con cubitos de papa al horno. Evidentemente, más allá de que no se muestren constantemente juntos en las redes, la relación entre la artista y el empresario está cada día más consolidada.