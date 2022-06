"Eco egg-holder", la nueva propuesta "palermitana" que supera a la empanada en frasco y fue meme en las redes

Te contamos el insólito motivo por el que la palabra "maple" se volvió tendencia en las redes sociales.

En las últimas horas la palabra "maple" se volvió tendencia en las redes sociales por un insólito motivo. Cientos de usuarios se divirtieron con la increíble publicación de un usuario que se sorprendió con el envase que le dieron cuando fue a comprar huevos a un local.

En muchas ocasiones se viralizan videos o imágenes en redes sociales por la importancia o interés que las mismas pueden tener para las personas. De la misma manera también sucede que los usuarios de redes como Twitter aprovechan para divertirse y compartir algunas situaciones de lo más insólitas. Vale recordar en ese sentido cuando se viralizó que en un restorán de Palermo vendían empanadas en un frasco, lo que provocó un fuerte repudio.

"Fui a la tiendita a comprar huevos y en lugar de bolsa me dieron este eco-eggholder. AMO", se puede leer acompañando a la imagen de un trozo de maple con cuatro huevos. Obviamente, las redes sociales explotaron con esta publicación en la que el usuario que la creó no conocía el recipiente más usual para los huevos y el posteo rápidamente recibió decenas de miles de likes.

La cuenta ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) se encarga de explicar por qué se viralizan determinadas palabras y no desaprovechó la oportunidad para aclarar el motivo por el que "maple" estaba entre lo que más interacciones generó en el día. Claro que las respuestas a la publicación de este usuario se llenaron de divertidos memes y comentarios sobre esta insólita situación.

"Así te roban en Palermo", compartió un usuario con una captura de Crónica TV, mientras que otros también apuntaron en ese sentido contra el barrio porteño. Es que muchas de estas cuestiones que tanto revuelo generan en redes sociales se producen en Palermo, aunque en este caso no se pudo determinar la procedencia.

Martitegui fue tendencia por un video viral

Un usuario de la red social publicó un video del momento en que una persona muy parecida a Martitegui le pegó un fuerte cabezazo a una de las personas que se encontraban robando en un local. "Atención al cliente con final feliz", escribió esta persona en el pie de foto de su posteo. Por su parte, el experto en gastronomía compartió en su perfil el tweet: "No se metan conmigo. Lo dije".

"Que horrible si es Martitegui. Siempre lo vi raro y me daba miedo. Ahora lo afirmé. Para algunas cosas se hace el hombre y para otras no", "¿No entendí que el enano le quiso robar el celular a las chicas?", "La mejor imagen de una persona que ante la impunidad actúa, a veces sale bien otras mal, pero mira el enano que se creía que por su condición, no le iba a decir nada" fueron algunos de los comentarios que el chef recibió en su publicación.