De tener como conductora a Camila Bordonaba a que Diego Torres te cure con Color Esperanza: 7 anécdotas con famosos virales en Twitter

Una propuesta de un cibernauta en las redes hizo que un sinfín de usuarios revelen inesperadas situaciones que vivieron con famosos.

Un reciente tweet viral deschavó a un sinfín de personalidades famosas en actitudes que tuvieron cuando las cámaras no los enfocaban. El usuario Ned Ludd compartió con sus seguidores una anécdota que vivió con Camila Bordonaba de Rebelde Way e invitó a los cibernautas a que también hicieran públicas sus historias con personas del mundo del espectáculo.

La publicación del profesor de historia oriundo de Bahía Blanca recibió más de 700 respuestas donde los usuarios de internet revelaron insólitos momentos que vivieron con famosos. Algunos relatos dejan a las celebridades bien paradas y otros, todo lo contrario, ya que los twitteros aprovecharon el escudo de las redes para sincerarse sobre quienes no han tenido la misma simpatía que mostraban en la tele.

“Yo en el 2010 fui a ver a Él Mató a Un Policía Motorizado en un bondi de línea manejado por Camila Bordonaba de Chiquititas”, fue la anécdota relatada por Ned, en el mismo tweet donde preguntó: “¿Cuál fue su anécdota más random con un famoso?”. “Llegó Kevin Johanssen a un bar y yo estaba fumando afuera, me regaló el vaso de fernet que venía tomando, le pregunté si tenía Internet en la casa y dijo que sí”, contó otro usuario en su respuesta.

Otra twittera se remontó a sus cinco años y recordó una anécdota con Diego Torres. “Mi papá me dejó sola con mi hermano en los juegos del hotel donde estábamos parando de vacaciones. En un momento, me caí, me partí el labio y me largué a llorar. Diego Torres me ayudó, me limpió el labio y me cantó Color Esperanza para que deje de llorar hasta que llegó mi papá”.

“Tengo varias pero recuerdo estar detrás de un escenario con una amiga que lloraba borracha por su novio. Pasó Julieta Prandi que subía a desfilar y le tocó el hombro y le dijo: ‘No llores’. Nada que ver”, relató otro twittero y así deschavó cuán desinhibida es la conductora de TV con personas que no conoce. Por otro lado, un usuario hizo saber al público de redes que Marilina Bertoldi no solo es una gran música, sino que también es buena en las barajas y en las imitaciones: “Mi única anécdota del estilo es de cuando no era tan conocida en realidad así que no se si cuenta. Pero una vez en el Peladero jugué al truco con Marilina Bertoldi, también hicimos una batalla de imitaciones de Shakira, ganó ella (a ambas cosas)”.

Una de las revelaciones más viralizadas fue la que indicó cuán exigente es Paulo Londra con la fórmula del fernet con Coca. En honor a su Córdoba natal, el cantante no habría reaccionado de la mejor manera ante una mala preparación de la bebida: “En 2019, estuve en el cumpleaños de Paulo Londra, le hice un fernet y me dijo que estaba horrible”.

Francella, acusado de maltratador

Por otro lado, uno de los usuarios de Twitter que se quitaron los tapujos y desenmascararon a varios famosos indicó que sufrió maltrato laboral por parte del actor Guillermo Francella. “Trabajaba con Francella, me maltrató mal. Me puse a llorar después que se fue, recién comenzaba en el laburo. Hoy le pegaría una patada en el culo al viejo forro”, expresó desde una cuenta que tiene como nombre de usuario “Gab” y un perro como foto de perfil.