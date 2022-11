Cuentas verificadas de Twitter: cuánto saldrá y desde cuándo regirá la nueva regla de Elon Musk

El dueño de la red social del pajarito anunció la nueva medida que tomará en para algunos usuarios.

A tan solo unos meses de haberse adueñado de Twitter, la famosa red social, Elon Musk confirmó que las cuentas verificadas tendrán que empezar a pagar por este beneficio. Una situación que indignó a muchos usuarios que hicieron públicas sus molestias en la red social del pajarito.

Esta nueva estrategia será aplicada para todos los usuarios que ya tengan el tilde azul en sus cuentas. A partir de los próximos meses, cada usuario que cuente con la verificación y no pago el monto exigido por la aplicación, se le quitará el beneficio. Esta medida, llamada "Twitter Blue", ya aplica para varios países como Estados Unidos.

Aunque la marca de verificación azul se convirtió en un símbolo de estatus para los perfiles, también está diseñada para garantizar que los usuarios puedan determinar qué cuentas son auténticas y cuáles no, especialmente en el caso de celebridades, marcas y otras cuentas influyentes. De este modo, si algunas marcas o figuras dejan de pagar por este beneficio, sería mucho más fácil que se creen perfiles falsos en su nombre.

Según dio a conocer el propio Elon Musk a través de su cuenta de Twitter, y con un particular meme, el precio estimativo a pagar por el tilde de verificación será de 8 dólares mensuales. Para tomar dimensión del gasto, el empresario lo comparó con el precio de un café helado que sale lo mismo y se disfruta por menos tiempo.

Elon Musk desbaneará a todas las cuentas en Twitter y Trump le agradeció

Elon Musk es el nuevo dueño de Twitter y, cómo ya ha anticipado, se encargará de realizar varios cambios en la plataforma en esta nueva etapa, con el objetivo de apostar por "una mayor libertad de expresión". Entre sus propuestas, se destacó la de la posibilidad de desbanear todas las cuentas que habían sido restringidas por violar repetidamente las políticas de la red social, como, por ejemplo, es el caso de la del ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El magnate fundador de Tesla y Space X se expresó varias veces en contra de la prohibición de Twitter que limita el acceso a los usuarios que rompen las normas. También demostró preocupación por la cantidad de cuentes falsas que hay en la plataforma y anunció planes para cambiar las políticas de moderación de contenido como fake news o mensajes de acoso.

La postura de Musk fue celebrada por Donald Trump, quien no tiene acceso a su cuenta de Twitter desde 2021. “Estoy muy feliz de que Twitter ahora esté en buenas manos y ya no será dirigido por lunáticos y maníacos de la izquierda radical que realmente odian a nuestro país”, expresó el ex mandatario estadounidense en su plataforma Truth Social.