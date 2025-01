¿Cuál es el remedio natural que permite combatir el contagio de dengue?

Cuál es el repelente natural para combatir el dengue

La llegada del verano implica que se registren elevadas temperaturas pero también hay mayor presencia de mosquitos en espacios al aire libre. Esto provoca que las personas sean más propensas a contagiarse de dengue en caso de que no lleven una protección especial. Aunque pareciera que los expertos encontraron una manera natural de combatirlo.

Es un momento del año en el que las personas dicen disfrutar de reuniones aire libre, hacer ejercicio con el contacto de la naturaleza o visitar lugares que con el frío son imposibles de apreciar. Sin embargo, se debe tener una consideración bastante especial al desplazarse en entornos abiertos porque puede haber una gran circulación de mosquitos.

"Especialistas del CONICET demostraron, en modelos in vitro, que un extracto obtenido de la piel roja del maní -un residuo industrial- inhibe el virus del dengue en diferentes etapas de su ciclo de replicación. El avance podría servir de base para futuros desarrollos terapéuticos naturales, económicos y sostenibles contra el dengue", expresaron desde CONICET Dialoga.

Lo particular es que se trata de un producto que abunda bastante en la Argentina. "Elegimos investigar la planta de maní por sus comprobadas propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas. Además, la provincia de Córdoba exporta grandes cantidades de esta leguminosa y su piel queda como un subproducto industrial. Nuestro estudio busca la revalorización de ese residuo a través de obtener un antiviral contra el virus del dengue, algo que no había sido probado antes", expresó Carola Sabini, investigadora del CONICET en el INICSA y que lidera la investigación.

Si bien todavía falta para un desarrollo masivo, los resultados obtenidos permiten determinar que la cáscara del maní puede llegar a ser de gran utilidad para tratamientos de personas infectadas, como también preventivo y profiláctico para impedir el contagio en la sociedad. Sin dudas, se trata de un descubrimiento que ayuda a mejorar la calidad de vida de los argentinos.

Mosquitos fluorescentes: liberaron machos estériles para combatir el dengue

Una manera de combatir el desarrollo del dengue dentro de la población es con la liberación de mosquitos. Una idea que para muchos puede sonar un poco particular, pero que cuenta con el respaldo científico de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) con la implementación de la Técnica del Insecto Estéril (TIE).

Se trata de un proyecto en el cual se lleva a cabo la cría de mosquitos machos en laboratorios con una importante mutación que los transforma en estériles. Estos son liberaros, compiten con otros y logran copular con la hembra. En caso de que se desarrolle el plan de la manera correcta, se logra evitar la transmisión del dengue pero además se obtiene una reducción en la población de estos insectos.

Los especialistas se encargaron de ratificar que se trata de un procedimiento totalmente seguro y que los mosquitos cuentan con un color fluorescentes. Estos no deben ser aplastados porque no representan un riesgo, además de que no van a dejar picaduras en el cuerpo. Lo último es un accionar característicos de las hembras.