¿Cuál es el error de poner el aire en 16° y por qué no sirve para enfriar?

Por qué no hay que colocar el aire acondicionado en 16°

La transición de primavera a verano permite experimentar una racha de días con temperaturas que van en aumento y esto obliga a que muchas personas consideren la utilización de sus equipos de aire acondicionado. Aunque hay un error bastante común que se repite al encenderlos, que es bajar el ambiente a 16° y que no tiene ningún efecto de manera inmediata.

Sin dudas, el aire acondicionado es un invento de gran utilidad porque permite combatir aquellas jornadas de intenso calor, como también de las de frío, dependiendo del equipo que se disponga, y poder disfrutar de la comodidad del hogar o realizar nuestro trabajo. Sin embargo, no todos entienden cómo verdaderamente se usan cada una de las funciones que dispone. Algunas están en el control mientras que otras corresponden al sistema en general.

"¿Sabías que muchas personas comenten el error de colocar su aire acondicionado en 16° para que supuestamente les enfríe más rápido? Esta información es falsa", expresó Don Eficiencia, como figurar su usuario en YouTube. El problema está en que el aire frío del equipo siempre es el mismo sin importar el ajuste que hagamos. La diferencia se encuentra en que el motor no tendrá descanso, sino que estará trabajando de manera continua.

Por lo tanto, el dispositivo por más que se encuentre colocado en una temperatura baja no va a generar ese efecto de manera inmediata. Aunque sí se va a registrar un considerable consumo de electricidad que luego impactará en la boleta que llegará a fin de mes. "Se trata de la temperatura a la que queremos que esté nuestra habitación. Nuestra recomendación es que coloques el aire en la que quieras", agregó.

Lo cierto es que los técnicos encargados en reparación de aires acondicionados aconsejan colocar la temperatura entre 21° y 24° porque permitirá que haya un clima agradable, el equipo no se dañe, no se gaste el gas que produce el frío y el consumo de electricidad no se verá afectado. Una medida por debajo de los 20° no es recomendable, y la aplicación queda a responsabilidad del usuario.

Qué significa la gotita en el aire acondicionado y por qué es muy útil

Por otro lado, los símbolos que aparecen en el visor del control del aire acondicionado expresan una gran cantidad de funciones que se encuentran disponibles y listas para ser usadas. Aunque no todos entienden muy bien para que están. Una de ellas es la gotita de agua que figura, y que puede ser de utilidad para determinados días dónde la temperatura no es el problema principal.

La gotita se encuentran vinculada con la función Dry, que está disponible en casi todos los equipos, y que permite eliminar la humedad dentro de una habitación. O sea, se puede mejorar el clima de un espacio no solo adaptando la temperatura, sino que también quita esa sensación que en algunas personas provoca agobio. Hay que considerar que cada sistema tiene su conjunto de símbolos, sin embargo son similares y representan las mismas funciones. Ante cualquier duda se aconseja leer el manual.