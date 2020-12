Insólito: Cabak y Franchí se trenzaron en un duelo tuitero.

Analía Franchín y Horacio Cabak protagonizaron un inesperado cruce en Twitter en el que saltaron chispas de ambos lados luego de que la participante de "MasterChef Celebrity" acusara al panelista de "Polémica en el bar" de "amarrete de la farándula".

Invitada a "Flor de equipo" (Telefe), Franchín involucró al periodista en un fuerte comentario, el periodista lanzó un tuit, indignado por la declaración de su colega. "¿Cuál es la persona más amarreta del espectáculo argentino?", indagó Franchín a Peña en el magazine. "¡No, no me hagas esto!", sostuvo la conductora, dando paso a que ambas se confiaran, al oído: "No se puede decir. Es hombre".

"Puedo decir, a mi no me consta, pero Horacio Cabak", sentenció Franchín, que actualmente se luce como concursante de "MasterChef Celebrity". Por su parte, Nancy Pazos aseveró: "Sí, impresionante".

Furioso, Cabak apareció a responder la acusación televisiva en su cuenta de Twitter. "Si tuviera que contar las cosas que se dicen en el ambiente sobre Analía Franchin y Nancy Pazos me quedaría sin saliva. Pero uno es un caballero. Saludos a ambas", escribió, molesto.

"Horacio Cabak sos lo mejor que le pasó a Twitter en los últimos tiempos. Disculpame si te molestó lo que dije. De mí también dicen que soy amarreta pero sentite libre de contar lo que quieras", tuiteó Analía Franchín, tratando de calmar las aguas.

Disfrutando el momento, Cabak retrucó: "Pueden estar tranquilas. Yo no me hago eco de las boludeces que cuentan por detrás. Ni de ellas ni de nadie". "Tenes razón. Nobleza obliga te reitero las disculpas", cerró Franchín, arrepentida por el cruce.

