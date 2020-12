Insólito: el barbijo improvisado del Pollo Álvarez fue una tanga.

En una salida al aire libre con su mujer, el "Pollo" Álvarez se olvidó de salir con el tapabocas puesto, por lo que tuvo que improvisar uno casero. Para ello utilizó una tanga y su esposa, Tefi Russo, capturó el hilarante momento. "¡Es la que se viene esta!”, replicó el conductor, entre risas.

“Me olvidé el barbijo y me puse una tanga. Igual, no pensaba tener contacto con nadie, pero por las dudas. ¿Cómo me queda? ¡Es la que se viene esta!”, explicó el conductor de "Nosotros a la Mañana" (El Trece) en un video que la cocinera compartió en su cuenta de Instagram. Y agregó: “Igual, hay que ponerse el lado de adelante y no el de la colita, porque el de la colita es finito y entonces no te tapa todo”.

Cuando pudo subirse a la embarcación, el conductor publicó en su cuenta de Instagram algunas instantáneas del día que incluyó mateadas y navegación, con tranquilidad plena. "Linda tarde en el río", escribió Álvarez, quien hace meses decidió cambiar el ritmo de su vida laboral tras ser hisopado por sospecha de COVID-19.

En octubre pasado, el "Pollo" manifestó nuevamente síntomas del virus y decidió someterse a un nuevo test para llevar tranquilidad a su familia y a su equipo de trabajo, del que se distanció por unos días. "Si bien no todos los síntomas que tenía no eran compatibles con Covid-19, decidí hacerme el test para quedarme tranquilo y dio no detectable. Es una tranquilidad muy grande", había expresado en ese entonces.

Una vez que volvió a la conducción de su programa, explicó el posible motivo de su extraño malestar: "Me gusta mucho trabajar y no paro nunca. Cada seis años me agarra algo que me deja de cama. Será la forma que tiene mi cuerpo de pedirme que pare un poco".