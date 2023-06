Denuncian pérdidas de entradas de Taylor Swift: la urgente medida que hay que tomar para no perderla

Un tweet desató la polémica y miles de fanáticos entraron en pánico por la compra de sus entradas. ¿Qué pasó?

El debut de Taylor Swift en Argentina tiene a todos los fanáticos enloquecidos a tal punto que en solo 24 horas se agotó la preventa para la serie de shows que dará y que prometen ser imperdibles. Sin embargo, no todo es felicidad para quienes ya adquirieron sus entradas: en Twitter comenzó a circular una especie de advertencia sobre la posibilidad de perder las entradas. ¿Qué sucedió y cómo evitarlo?

El tweet que despertó el alerta

La usuaria @_venusandmars compartió a través de Twitter que tuvo un problema con el ticket que ya había comprado: según su relato, la entidad que gestiona su tarjeta de crédito no había autorizado la compra por el alto valor de la entrada. "Si no llamaba me perdía la entrada", contó la usuaria visiblemente molesta luego de haber podido acceder a la compra.

Esta experiencia desencadenó una especie de psicosis colectiva en la que cientos de personas comenzaron a dudar de sus compras, decidieron contar su experiencia y pedirle consejos a la protagonista de la historia. "Hola. Como te diste cuenta? Porque visa me mando un mail diciendo que si autorizaron la cuenta y que por eso me mandan mail, pero al ingresar a visa home me dice que sigue pendiente" contó una usuaria, y otra agregó que había sufrido algo similar: "a @Alejg96 y a mi nos pasó ESO. Le consultamos al banco para pagar con tj de crédito, nos dijo que si, al momento de pagar no nos funcionó la tarjeta porque el límite no era de $56mil por cuota si no por COMPRA".

Cómo evitar esta situación

Actualmente las entradas solo pueden ser adquiridas a través de All Access, por lo que se recomienda no comprar en ningún sitio externo y evitar estafas.

Lo principal a tener en cuenta es corroborar el método de pago, ya que cada banco o modalidad de pago tiene sus particularidades con respecto a los límites de compra o al pedido de autorización de la entidad bancaria. Al ser montos elevados, en general puede tardar hasta 24 horas en acreditarse.

El segundo consejo es confirmar la compra con el recibimiento del mail, donde figura el comprobante. Actualmente las entradas sólo pueden adquirirse por All Access, por lo que es fundamental tenerlo en cuenta y evitar así las estafas. Si aún habiendo cumplido todos estos pasos seguís teniendo dudas, podés llamar a tu entidad bancaria para confirmar que el pago se haya hecho y haya impactado en la plataforma.