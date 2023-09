Bruno Mars recitales 2023: cuándo y dónde toca, fechas y entradas

No pierdas la oportunidad de presenciar la magia de Bruno Mars en estos increíbles conciertos. Este talentoso artista continúa llevando su música única y su energía contagiosa a escenarios de todo el mundo.

El artista, compositor y bailarín estadounidense Bruno Mars es el rey indiscutido de un reino musical que abraza el amplio legado afroamericano con un estilo retro que rinde homenaje a diversas épocas y géneros. Su música es como una enciclopedia de historia musical, donde cada página tiene su propia esencia. Bruno Mars es un viajero en el tiempo musical que saquea lo mejor de cada era para crear su propio personaje artístico. En él encontramos la exuberancia del funk, la sexualidad estilizada del soul, la elegancia del jazz, el filo del rock and roll, el candor del doo-wop y la vibración del hip-hop. En resumen, en su música hay espacio para todo, y lo exhibe desde el despegue de su carrera.

El inicio de la carrera de Bruno Mars

Bruno Mars, cuyo nombre real es Peter Gene Hernández, nació en Hawái y desde niño mostró un profundo interés por la música. Al comienzo de su carrera, colaboró ​​con artistas de renombre como BoB, Flo Rida y Cee Lo Green, estableciendo su presencia en la industria musical.

En 2010, lanzó su álbum debut como solista, 'Doo-Wops & Hooligans', que incluía los exitosos sencillos 'Just The Way You Are' y 'Grenade'. Estas canciones catapultaron a Bruno Mars al estrellato y le ganaron el reconocimiento mundial.

La consolidación como artista

En 2012, Bruno Mars publicó su segundo álbum, 'Unorthodox Jukebox', que incluía el exitoso sencillo 'Locked Out Of Heaven'. Este álbum se convirtió en el más vendido del año 2013 y fue premiado con un Grammy al Mejor Álbum Pop Vocal. Fue en esta época que algunos comenzaron a considerarlo el digno sucesor de Michael Jackson.

El regreso triunfal con '24K Magic'

Después de compartir escenario en la Super Bowl con Coldplay y Beyoncé, Bruno Mars lanzó su tercer álbum, '24K Magic', a finales de 2016. El sencillo homónimo del álbum se convirtió en otro gran éxito para el artista. Este álbum consolidó aún más su estatus como uno de los artistas más importantes del siglo XXI.

Próximos conciertos de Bruno Mars en 2023: fechas y precios

Las últimas fechas de su gira incluyen una serie de conciertos en Las Vegas y Tel Aviv, con las cuales despedirá el 2023.

Los fanáticos de Bruno Mars tienen la oportunidad de disfrutar de su música en vivo en los siguientes conciertos programados para 2023:

Bruno Mars en Tel Aviv-Yafo

Lugar: Parque Hayarkon - Tel Aviv-Yafo

Fecha: 4 y 7 de octubre de 2023

Precio de las entradas: entre 788 y 1000 US$

Bruno Mars en Las Vegas