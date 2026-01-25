Una versión distinta: receta completa de pastafrola de durazno para el mate

La pastafrola de durazno es una reversión perfecta para los mates de la tarde.

La pastafrola de durazno es una excelente opción para acompañar el mate, combinando la tradición del clásico postre con un toque frutal distinto. Esta versión ofrece un sabor más dulce y jugoso gracias al relleno de durazno, que aporta frescura y suavidad a cada bocado, convirtiéndola en un complemento ideal para las charlas y encuentros alrededor de la infusión.

Además de su sabor, la pastafrola es práctica de preparar y de servir; su masa suave y su relleno firme hacen que se pueda cortar en porciones cómodas, perfectas para compartir sin complicaciones. La versión de durazno, al ser un poco más ligera que la clásica de membrillo, tiene una textura que marca la diferencia con la original.

Esta variante frutal permite además jugar con diferentes combinaciones, como agregar un toque de ralladura de limón o canela al relleno, o preparar pequeñas versiones individuales. De esta manera, la pastafrola de durazno no solo mantiene el encanto del clásico, sino que se reinventa para quienes buscan disfrutar de un mate acompañado de un postre fresco y versátil.

Receta de pastafrola de durazno

Ingredientes para la masa

300 g de harina 0000

150 g de manteca

120 g de azúcar

1 huevo

Ralladura de limón o naranja

1 cucharadita de esencia de vainilla

Relleno

400 g de dulce de durazno

2 o 3 cucharadas de agua (si hace falta)

Pastafrola tradicional.

Preparación