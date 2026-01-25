Una versión distinta: receta completa de pastafrola de durazno para el mate

La pastafrola de durazno es una excelente opción para acompañar el mate, combinando la tradición del clásico postre con un toque frutal distinto. Esta versión ofrece un sabor más dulce y jugoso gracias al relleno de durazno, que aporta frescura y suavidad a cada bocado, convirtiéndola en un complemento ideal para las charlas y encuentros alrededor de la infusión.
Además de su sabor, la pastafrola es práctica de preparar y de servir; su masa suave y su relleno firme hacen que se pueda cortar en porciones cómodas, perfectas para compartir sin complicaciones. La versión de durazno, al ser un poco más ligera que la clásica de membrillo, tiene una textura que marca la diferencia con la original.
Esta variante frutal permite además jugar con diferentes combinaciones, como agregar un toque de ralladura de limón o canela al relleno, o preparar pequeñas versiones individuales. De esta manera, la pastafrola de durazno no solo mantiene el encanto del clásico, sino que se reinventa para quienes buscan disfrutar de un mate acompañado de un postre fresco y versátil.
Receta de pastafrola de durazno
Ingredientes para la masa
300 g de harina 0000
150 g de manteca
120 g de azúcar
1 huevo
Ralladura de limón o naranja
1 cucharadita de esencia de vainilla
Relleno
400 g de dulce de durazno
2 o 3 cucharadas de agua (si hace falta)
Preparación
Colocar la harina en un bowl y agregar la manteca fría cortada en cubos.
Integrar con las manos hasta formar un arenado.
Incorporar el azúcar, el huevo, la ralladura y la esencia de vainilla.
Unir sin amasar demasiado hasta obtener una masa lisa.
Envolver la masa en film y llevar a la heladera durante 30 minutos.
Retirar la masa y separar un tercio para las tiras.
Estirar el resto y forrar una tartera previamente enmantecada.
Mezclar el dulce de durazno con el agua hasta que quede más untable.
Cubrir la masa con el dulce de manera pareja.
Estirar la masa reservada y cortar tiras.
Colocar las tiras sobre el relleno formando el clásico enrejado.
Llevar a horno precalentado a 180 °C durante 35 a 40 minutos, hasta que esté dorada.
Retirar y dejar enfriar antes de desmoldar.