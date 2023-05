Receta del hummus: ingredientes, tips y secretos de un chef para que quede cremoso

Receta fácil para hacer el mejor hummus casero, con los mejores secretos de un chef especializado.

Cada 13 de mayo se celebra el Día Internacional del Hummus, una deliciosa crema de garbanzos cocidos, acompañada generalmente con pan de pita. Es uno de los platos más sencillos y populares de la cocina de Medio Oriente y Norte de África, cuyo origen proviene del Antiguo Egipto. A continuación, una receta para prepararlo de la mejor manera en casa, con recomendaciones especiales de chefs especializados.

¿Cómo hacer hummus casero?

Para elaborar hummus, es necesario lavar meticulosamente los garbanzos y remojarlos en agua durante al menos 8 horas. Posteriormente, se debe desechar el agua de remojo, lavarlos nuevamente y cocinarlos en una cantidad suficiente de agua hirviendo hasta que estén extremadamente tiernos. Luego, es importante colarlos y reservar el líquido de cocción.

Cuando los garbanzos estén tibios, se deben procesar en un procesador de alimentos con ajo, comino, sal, jugo de limón y aceite de oliva, añadiendo gradualmente el líquido de cocción hasta obtener una textura cremosa, lisa y homogénea. Al momento de servir, se puede rociar un poco de aceite de oliva y pimentón por encima para realzar su sabor.

Ingredientes para el hummus

Garbanzos cocidos, 500 g

Ajo, 4 dientes

Limón, 1 u

Comino, a gusto

Sal, a gusto

Líquido de cocción, c/n

Aceite de oliva, c/n

Para elaborar una preparación básica de hummus con ingredientes que pueden encontrarse en el hogar o en la zona de residencia, se requieren garbanzos frescos, ajo, limón, comino, sal y aceite de oliva. Además, es necesario contar con un procesador o mixer para lograr la textura deseada.

La versión original de la receta incluye tahini, una pasta elaborada a partir de semillas de sésamo, que puede adquirirse en comercios especializados del barrio chino o en dietéticas. No obstante, es posible elaborar esta pasta en casa procesando semillas de sésamo tostadas hasta obtener una crema homogénea.

Hummus: los mejores tips de un chef

La consistencia cremosa del hummus depende en gran medida de la adecuada cocción de los garbanzos. Es importante destacar que no se recomienda utilizar garbanzos enlatados ya que no se obtendrá la misma textura. Por lo tanto, es fundamental lavar los garbanzos cuidadosamente antes de utilizarlos para eliminar impurezas y remojarlos en agua durante al menos 8 horas antes de cocinarlos. La cocción debe realizarse hasta que los garbanzos estén completamente tiernos, lo que permitirá obtener una preparación suave y homogénea. Aunque no es necesario retirar la piel de los garbanzos una vez cocidos, hacerlo contribuirá a que el hummus tenga una textura más sedosa. Otro secreto para lograr la consistencia deseada es procesar los garbanzos mientras aún estén tibios, no fríos. Así lo recomienda el chef Mauro Massimino, dueño del restaurant Buenos Aires Verde, quien da estas claves para hacer un hummus casero de la mejor calidad en tu propia casa.

Ideas de uso para el hummus

El hummus es una preparación versátil que puede ser disfrutada de diversas maneras. En el restaurante Ninina, se sirve como una entrada o aperitivo para untar, acompañado de garbanzos crocantes y pan de semillas de masa madre. Por otro lado, en Let It V, se utiliza como base para una deliciosa Avocado Toast libre de gluten, que se completa con láminas de palta, tomates secos, brotes de soja y una vinagreta de aceto & oliva.

Otra manera de disfrutar el hummus es en combinación con otros ingredientes típicos de Medio Oriente. En Santo Bar de Pizzas, se prepara una media berenjena asada sobre una base de hummus para disfrutar con un pan pita. Además, en AVG Electric Café, se ofrece un plato contundente que combina brócolis asados, un huevo pasado por agua, salsa tahini, pickles de cebolla y almendras crocantes sobre una base de hummus. El hummus es una preparación muy adaptable que se puede disfrutar de diversas maneras y en distintas combinaciones para satisfacer los paladares más exigentes.