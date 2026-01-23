EN VIVO
Receta de torta Charlotte de Maru Botana: una delicia que gusta a todos

Se trata de un plato dulce perfecto para quedar bien en una reunión familiar o con amigos. La torta Charlotte tiene el toque diferente del cognac y el dulce del almíbar.

23 de enero, 2026 | 09.22

Maru Botana volvió a conectar con el público desde sus redes sociales al compartir una receta muy especial: la torta Charlotte en la versión de su abuela. La reconocida cocinera apeló a la nostalgia y a la cocina casera de tradición familiar, despertando el interés de sus seguidores, que valoran este tipo de preparaciones cargadas de historia y afecto

Esta versión de la torta Charlotte se compone de suaves bizcochuelos de vainilla combinados con una crema pastelera saborizada con cognac, que le aporta un toque distintivo y elegante. Además, el postre se completa con un almíbar que suma humedad y dulzor, logrando un equilibrio ideal entre textura y sabor.

El gesto de Maru Botana de rescatar la receta de su abuela pone en valor la cocina heredada, esa que pasa de generación en generación y se mantiene vigente con el paso del tiempo. La torta Charlotte, en esta versión, se presenta como una opción ideal para celebraciones o reuniones familiares, ya que combina ingredientes clásicos con un resultado elegante, reconfortante y lleno de recuerdos.

Receta de torta Charlotte de Maru Botana

Para la crema pastelera

  • 3 yemas.

  • 10 cdas de azúcar.

  • 4 cdas de fécula.

  • 1 litro de leche.

  • 1 chorrito de cognac.

  • 1 cdita de vainilla.

Torta Charlotte tradicional.

Para el caramelo

  • 10 cdas de azúcar (para cubrir la base del molde).

Para el almíbar

  • 1 taza de agua.

  • 1 taza de azúcar.

  • Chorrito de cognac.

Paso a paso

  1. Para la crema pastelera, mezclar las yemas con el azúcar, un poquito de leche y la fécula. Sumar el resto de la leche caliente y llevar al fuego, revolviendo hasta que espese. Al final, agregar el cognac y la vainilla.

  2. Para el caramelo, hacerlo y volcar en la base del molde desmontable.

  3. El almíbar se hace llevando todo a fuego y apagando cuando rompe hervor.

  4. Para el armado, elegir un bizcochuelo de vainilla de preferencia, cortarlo en 3 capas. En el molde con caramelo poner crema, almíbar y capa de bizcochuelo hasta terminar con bizcochuelo. Unas horas de heladera y está listo.

