Maru Botana volvió a conectar con el público desde sus redes sociales al compartir una receta muy especial: la torta Charlotte en la versión de su abuela. La reconocida cocinera apeló a la nostalgia y a la cocina casera de tradición familiar, despertando el interés de sus seguidores, que valoran este tipo de preparaciones cargadas de historia y afecto.

Esta versión de la torta Charlotte se compone de suaves bizcochuelos de vainilla combinados con una crema pastelera saborizada con cognac, que le aporta un toque distintivo y elegante. Además, el postre se completa con un almíbar que suma humedad y dulzor, logrando un equilibrio ideal entre textura y sabor.

El gesto de Maru Botana de rescatar la receta de su abuela pone en valor la cocina heredada, esa que pasa de generación en generación y se mantiene vigente con el paso del tiempo. La torta Charlotte, en esta versión, se presenta como una opción ideal para celebraciones o reuniones familiares, ya que combina ingredientes clásicos con un resultado elegante, reconfortante y lleno de recuerdos.

Receta de torta Charlotte de Maru Botana

Para la crema pastelera

3 yemas.

10 cdas de azúcar.

4 cdas de fécula.

1 litro de leche.

1 chorrito de cognac.

1 cdita de vainilla.

Para el caramelo

10 cdas de azúcar (para cubrir la base del molde).

Para el almíbar

1 taza de agua.

1 taza de azúcar.

Chorrito de cognac.

Paso a paso