La receta económica de la cheesecake de dulce de leche sin azúcar.

Para quienes disfrutan de algo dulce pero buscan alternativas más livianas y accesibles, la cheesecake de dulce de leche sin azúcar aparece como una opción ideal. Se trata de una versión más saludable de un clásico de la pastelería, fácil de preparar, sin gluten y con ingredientes simples, que logra un resultado cremoso y sabroso sin necesidad de técnicas complejas.

Esta receta se destaca por su practicidad y por adaptarse a distintos momentos, desde una merienda especial hasta un postre de fin de semana. El uso de queso crema descremado y dulce de leche sin azúcar permite reducir el contenido calórico sin resignar sabor, manteniendo la textura característica de la cheesecake tradicional.

El paso a paso para preparar la cheesecake de dulce de leche

La preparación comienza mezclando en un bowl el queso crema descremado, el dulce de leche sin azúcar, el polvo de hornear, el bicarbonato de sodio y la esencia de vainilla, hasta lograr una crema lisa y homogénea. Luego, la mezcla se vuelca en un molde apto para horno previamente forrado con papel manteca, lo que facilita el desmolde una vez lista.

El horneado se realiza a 170 grados durante unos 50 minutos. El punto justo se reconoce cuando los bordes están firmes y el centro aún conserva una leve cremosidad. Tras retirarla del horno, se recomienda dejarla enfriar a temperatura ambiente antes de servir.

Como toque final, se puede sumar una capa de frutos rojos frescos o congelados, que aportan un contraste ácido y fresco, elevando el sabor del postre. Económica, sencilla y sin azúcar, esta cheesecake demuestra que es posible disfrutar de un clásico reinventado, ideal para quienes buscan opciones más conscientes sin dejar de lado el placer.

Ingredientes