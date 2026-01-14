Ideal para el antojo dulce: así se prepara el "chocolate" blanco saludable sin azúcar

En el universo de las recetas saludables que circulan por redes sociales, pocas lograron tanta repercusión como el chocolate blanco fit. La propuesta se volvió viral por ofrecer una alternativa casera, liviana y fácil de preparar a un clásico que suele estar asociado a grandes cantidades de azúcar y grasas.
La receta ganó popularidad gracias a la creadora de contenido Valentina Salezzi, que compartió una versión accesible y sin ingredientes difíciles de conseguir. El resultado es un símil chocolate blanco cremoso, dulce en su justa medida y versátil, ideal tanto para comer solo como para sumar a otras preparaciones dulces.
Chocolate blanco saludable: cómo preparar este manjar fitness y qué se necesita
Ingredientes
Para preparar esta versión saludable del chocolate blanco se necesitan pocos ingredientes, todos fáciles de encontrar.
- 1/2 taza de leche en polvo
- 1/2 taza de aceite de coco
- Esencia de vainilla a gusto
- Endulzante a elección (stevia, edulcorante, etc.)
- Opcional frutos secos
Esta combinación permite lograr el sabor característico del chocolate blanco sin recurrir a azúcar refinada ni manteca de cacao industrial.
Paso a paso: cómo se prepara
El procedimiento es simple y no requiere técnicas complejas. Primero, se mezclan todos los ingredientes hasta obtener una preparación homogénea y sin grumos. Luego, la mezcla se lleva a un molde o recipiente y se refrigera hasta que tome consistencia. Una vez frío, el chocolate puede consumirse tal cual, cortarse en porciones o utilizarse como base para otros postres.
Este chocolate blanco fit también puede derretirse nuevamente para cubrir frutas, sumar a bowls o incorporar en recetas dulces más elaboradas. Una opción práctica y tentadora que demuestra que es posible disfrutar de algo rico sin resignar una alimentación más consciente.