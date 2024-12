Príncipe Enrique se enfrenta a cuatro días en el banquillo de los testigos en juicio con diarios de Murdoch

Foto de Archivo: El príncipe Enrique de Reino Unido asiste a la ceremonia de entrega de los Premios WellChild 2024, en Londres, Reino Unido

El príncipe Enrique podría ser interrogado durante cuatro días en el banquillo de los testigos por los abogados de News Group Newspapers (NGN) de Rupert Murdoch cuando su demanda contra el grupo editorial vaya a juicio el próximo mes, según se informó el martes al Tribunal Superior de Londres.

El hijo menor del rey Carlos ha demandado a NGN por supuestas actividades ilegales llevadas a cabo por periodistas e investigadores privados que trabajaban para sus periódicos, The Sun y el desaparecido News of the World, desde 1996 hasta 2011.

El mes pasado, el abogado de Enrique informó al tribunal de que su caso iría a juicio en enero, junto con otro litigante -el exlíder adjunto del Partido Laborista Tom Watson-, después de que otros 40 demandantes llegaran a un acuerdo.

Al comienzo de una audiencia celebrada el martes para ultimar los detalles del juicio de ocho semanas, Anthony Hudson, abogado de NGN, dijo que necesitaría cuatro días para interrogar al príncipe sobre los 30 artículos que, según él, se basaban en información obtenida ilegalmente.

Hudson también dijo que la cuestión de cuándo Enrique, el duque de Sussex, era consciente de que tenía un caso "requeriría un extenso contrainterrogatorio", ya que es parte del caso de NGN que el príncipe había presentado su demanda demasiado tarde.

El abogado de Enrique, David Sherborne, dijo que aunque a su cliente le "encantaría" declarar cuatro días contra NGN, con un día y medio sería suficiente.

En el juicio se examinarán las demandas específicas del quinto en línea al trono y de Watson, así como las acusaciones genéricas de irregularidades cometidas por el personal de NGN, incluidos editores y otros altos cargos.

NGN ha pagado cientos de millones de libras a las víctimas del pirateo telefónico y otras actividades ilegales de recopilación de información por parte de News of the World, y ha resuelto las demandas presentadas por más de 1.300 personas.

Pero siempre ha rechazado las acusaciones de irregularidades cometidas por el personal del Sun, y ningún caso ha llegado a juicio.

"Creo que una de las razones por las que presenté la demanda... es específicamente por la verdad y la responsabilidad", dijo Enrique en la cumbre Dealbook del New York Times la semana pasada.

Hudson dijo que esas palabras demostraban que Enrique quería convertir el juicio en una investigación pública.

Será la segunda vez que Harry se siente en el banquillo de los testigos del Tribunal Superior, tras haberse convertido en junio de 2023 en el primer miembro de la realeza británica en 130 años en prestar declaración como parte de su exitoso litigio contra Mirror Group Newspapers.

Recibió una indemnización "sustancial" por daños y perjuicios después de que el tribunal dictaminara que sus teléfonos habían sido pirateados con el conocimiento de los principales editores y ejecutivos de Mirror Group Newspapers.

Además del juicio contra NGN, Enrique también ha demandado a Associated Newspapers, editora del Daily Mail, por pirateo telefónico y otras actividades ilegales, junto con el cantante Elton John y otras cinco personas. El juicio está previsto para principios de 2026.

(Reportaje de Michael Holden; Editado en español por Juana Casas)