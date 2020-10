Ni sumando el rating con el Cantando 2020 alcanzaron a Telefe.

El éxito de Telefé está probado y ya se ha impuesto a diferentes programas que El Trece y el Grupo Clarín intentaron ponerle en su camino. Ha pasado con el Cantando 2020, y ahora quien debió ver en primera persona cómo el canal de las pelotitas se quedó con el primer puesto fue el mismísimo Mauricio Macri. El ex presidente de la Nación fue entrevistado por TN y alcanzó un pico de 5,5 puntos de rating (4,1 promedio). Claro, el mismo no alcanzó para vencer a MasterChef Celebrity.

La semana comenzó con un categórico 14,2 a favor de MasterChef Celebrity. Si bien es cierto que Telefe y TN no se relacionan directamente en la guerra por el rating, sí es destacable que el certamen culinario no mermó en su audiencia pese a que el ex presidente Mauricio Macri fue entrevistado de forma oportunista en TN tras las marchas contra el Gobierno de Alberto Fernández.

Macri, TN y el Cantando 2020 no pudieron contra MasterChef Celebrity y Telefe

Con casi diez puntos de diferencia, TN quedó relegado por Telefe (que, a su vez, también venció al Cantando 2020 que sólo llegó al 6,5). De hecho, sumando los promedios de rating de El Trece y Desde el llano se obtiene la cifra de 10,6. Esta ni siquiera alcanza a MasterChef, que aún así conservó una brecha favorable de casi cuatro unidades.

En su regreso, Macri atacó a Cristina, se victimizó y negó el espionaje ilegal

El ex presidente Mauricio Macri rompió el silencio cual oportunista al aire de TN, y habló con Joaquín Morales Solá tras las marchas contra el Gobierno de Alberto Fernández llevadas adelante el 12 octubre. Victimizándose, negando el espionaje ilegal y cargando contra Cristina Fernández de Kirchner, el líder de Juntos por el Cambio volvió a culpar a la gente por no haberlo reelegido en las Elecciones Presidenciales de 2019 (responsabilizándola por el derrumbe económico en la República Argentina).

"Yo interpreto lo de hoy como la razón por la cual, siendo pesimistas por lo que vendrá en los próximos meses, tenemos que ser optimistas por lo que va a pasar en los próximos años. Demuestra la decisión que hay en el pueblo argentino de salir adelante. Las manifestaciones son por dos razones: tienen que ver con el hilo de las marchas que hicimos en el cierre de campaña nuestro", manifestó Mauricio Macri en una entrevista grabada que salió a la luz en las últimas horas del día lunes.