Una nueva renuncia sorprende a Beto Casella: "Yo no quería irme"

Beto Casella pierde a una de sus históricas panelistas, que no lo seguirá en su nueva aventura.

Beto Casella enfrenta días difíciles en su vida profesional ya que una de sus históricas acompañantes dejará de estar a su lado desde el próximo año. Fue la misma panelista la que confirmó el final de esta extensa relación con un emotivo posteo en sus redes sociales, donde destacó al conductor y confirmó que la separación se da en buenos términos pese a que seguirán compartiendo otro de los proyectos de Beto Casella.

Después de muchos años en AM conduciendo Bien Levantado (Radio Continental), Beto Casella se mudará a Rock&Pop, en la FM. El mismo Beto se encargó de aclarar cuál fue el motivo, en diálogo con Llave en mano, un programa de su nueva radio: "Hay canciones que no podés poner en AM, creés que va a sonar a lata. A mí me gusta jugar con la buena música, porque hay canciones que llegan al corazón". "A las 9 de la mañana hay mucha gente que necesita algo endofítico. Hace falta que te digan algo que te ayude", agregó el conductor, después de asegurar que "el rock volvió a ser un acto de rebeldía".

Pero su mudanza produjo también una separación inesperada: Lola Cordero no lo seguirá a Rock&Pop y la española contó en sus redes sociales por qué no acompañará a Beto en su nueva aventura. "Los dos sentimos que habíamos cumplido una etapa, yo no quería irme de Continental, donde me siento en mi casa y él tenía un nuevo proyecto", explicó la periodista, que compartió el aire de Bien Levantado con Casella durante 16 años. "Es mi decisión quedarme en Continental", confirmó Lola Cordero en Twitter, donde tiene casi 180 mil seguidores. De todos modos, Cordero y Casella seguirán siendo compañeros en Bendita (El Nueve).

La importante decisión de salud que tomó Beto Casella

"Le quiero mandar un saludo a Beto Bernardo, un urólogo que hoy me hizo una vasectomía", comenzó revelando el conductor de Bendita. "Me agarraron los huevitos y chau, porque no hay que dejarle a las mujeres todo el cuidado", continuó divertido Beto. Para cerrar su relato, Beto Casella invitó a los hombres que lo estaban viendo a que lo siguieran: "No duele nada, venís a trabajar a la noche, así que muchachos, sobre todo los que dejan todo el cuidado en las mujeres, bueno háganse esto". Mientras Any Ventura lo felicitó, Edith Hermida acotó que había cerrado "la fábrica". En los últimos días, Gastón Recondo, que fue parte de Bendita por un tiempo, también reveló que se hizo una vasectomía: "Me parecía injusto que mi mujer viviera tomando pastillas".