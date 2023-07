Sopresivo cambio: Santiago del Moro anunció nuevo horario en La 100

El posteo del conductor que dejó boquiabiertos a sus seguidores. La novedad afecta de lleno a los fanáticos de la estrella de La 100.

Santiago del Moro se convirtió en uno de las figuras más importantes de los medios argentinos. Además del éxito que consiguió con MasterChef y Gran Hermano en televisión, el conductor tiene el programa más escuchado de la radio hace varios años. De acuerdo a los datos de Kantar Ibope Media, El club del Moro tuvo 34,1 de share en su franja horaria durante mayo.

El ciclo comenzó a emitirse en el 2016, justo después de su desembarco en La 100 luego de varios años a cargo de la primera mañana de Pop Radio. A lo largo de estos años, programa cambió varias veces de equipo, pero este lunes se produjo una modificación mucho más contundente.

La novedad fue informada por la emisora, a través de su cuenta de Twitter, y del Moro se encargó de replicar la publicación en sus historias de Instagram. "GRAN NOTICIA PARA LOS MADRUGADORES! #ElClubDelMoro abre más temprano y comienza a las 5:30!", indicó el tuit de La 100 con el nuevo horario del programa.

De esta forma, el exitoso programa se extendió media hora, es decir, irá 5.30 hasta las 10. Por El club del moro supieron pasar Lizy Tagliani; Emiliano Raggi; Lorena Paola y Catherine Fulop. Actualmente, acompañan a Santiago: Maju Lozano; Marcela Tauro; Costa; Fernando Carlos; Fernanda Carbonelli; Eliana Guercio; "Nacho" Bulián y Bebe Sanzo.

Santiago Del moro compartió en Intagram un posteo de La 100

Santiago del Moro contó lo que le gusta hacer con su esposa en la madrugada

Santiago del Moro suele contar detalles de su intimidad en la radio. El conductor está casado con María José Sánchez y son padres de tres niñas: Catalina, Amanda y Santa. Esos datos son conocidos por casi todos, pero ahora la figura de Telefe se animó a revelar lo que más le gusta a hacer con su pareja durante las madrugadas.

“Para mí cuando se me hacen las 6 o 7 de la tarde y no tomo mates en todo el día me falta algo”, indicó del Moro, reconocido fanático del mate. "Es tan lindo el momento en el que te preparás el mate, con tu termo y sentarte un ratito. No es lo mismo que el café que dura un minuto”, agregó.

Durante la charla con sus compañeros, Santiago se abrió y dio detalles de la costumbre que tiene : “Con María, cuando tenemos tiempo le digo ´nos preparamos mate´. Cuando puedo me llego a hacer mate a las 2 de la mañana y me acuesto y tomamos en la cama. Y cuando viene mi hermana que vive afuera a la madrugada le digo de hacer unos mates y nos ponemos a charlar como hasta las 5. Me encanta”.

“El mate tiene una mística, tiene magia y dura. Llegás a tu casa, dejás todo y te ponés en el sillón o en la mesa, pero a mi me gusta la bandeja en la cama y tirar las piernas", agregó. Por su parte, Eliana Guercio también aseguró que con Chiquito Romero tienen esta costumbre: “Nosotros anoche el último mate que tomamos fue doce y media de la noche”.