Santiago del Moro reveló lo que ama hacer con su esposa cuando llega del trabajo: "En la cama"

El conductor Santiago del Moro habló de su vida privada y de la costumbre que tiene con María, su esposa, en los momentos de intimidad.

Santiago del Moro no acostumbra a hablar de su vida privada y preserva a su círculo íntimo de la exposición que dan las redes sociales y la agenda mediática. Aún así, en su programa radial el conductor filtró una costumbre que tiene con María José Sánchez, su esposa, cuando llega a su casa tras una jornada laboral.

Del Moro filtró cuál es la costumbre íntima que tiene con su esposa en los momentos de intimidad, cuando llega del trabajo: "Me acuesto y tomamos en la cama”. Las palabras del conductor sorprendieron a todos por la constumbre que maneja a horas poco habituales

"Con María, cuando tenemos tiempo, le digo: ´nos preparamos mate´. Cuando puedo, llego a hacer mate a las 2 de la mañana", reveló Del Moro. Durante una emisión de El Club del Moro (La 100), el conductor habló de su gusto por el mate y el rito que adoptó con la popular infusión que les encanta a los argentinos: “Para mí cuando se me hacen las 6 o 7 de la tarde y no tomo mates en todo el día me falta algo. Es tan lindo el momento en el que te preparás el mate, con tu termo y sentarte un ratito. No es lo mismo que el café que dura un minuto”.

Más allá de exteriorizar esta práctica hogareña, el conductor de Gran Hermano (Telefe) admitió que no se trata de un rito que comparta únicamente con su esposa y ahondó en su relación con el mate en su vida familiar. “Y cuando viene mi hermana que vive afuera a la madrugada le digo de hacer unos mates y nos ponemos a charlar como hasta las 5. Me encanta”, cerró Santiago del Moro, profundizando en aspectos desconocidos sobre su forma de cultivar los vínculos con el mate como intermediario.

La impensada revelación de Santiago del Moro sobre el regreso de Gran Hermano

A meses de haber finalizado la temporada 2022 de Gran Hermano, la cual supuso un éxito rotundo para Telefe, Santiago del Moro rompió el silencio y dio sorpresivos adelantos sobre la nueva entrega. El conductor, ya confirmado para llevar adelante el nuevo programa, entusiasmó al público al contar detalles exclusivos.

A través de un sticker de preguntas que habilitó en sus historias de Instagram, Del Moro les dio el espacio a sus seguidores para que le consultaran lo que quisieran. Sin embargo, casi todas las dudas fueros referidas al famoso reality show y el conductor decidió contestar una por una, respetando lo que le permite el canal.

La primera consulta fue al hueso y el internauta exigió Del Moro brindara pistas sobre la nueva temporada del reality. Entonces, el conductor decidió mantener un poco el misterio pero lo que dijo bastó para sembrar emoción entre los televidentes. "Prepárense para nuevas cosas", aseguró el exconductor de Masterchef Celebrity.