Mercedes Scápola destruyó a Oscar Martínez por "despotricar desde afuera"

Mercedes Scápola no se apiadó de Oscar Martínez y lo castigó duramente.

La crisis en Argentina por el coronavirus hace que hasta los famosos debatan públicamente al respecto y hasta se peleen entre ellos, como fue el caso de Oscar Martínez y Mercedes Scápola en estas últimas horas. Es que, tras las palabras del actor en las que criticaba a su país natal desde España, ella lo prendió fuego a través de su visión en el programa Mientras Tanto, de Mucha Radio: "No banco a los argentinos que despotrican desde afuera. Y eso que mucha de mi familia está fuera: mi papá, mi tía... Que se quede en Madrid, que hay toque de queda".

La actriz y directora de 46 años no se apiadó de su par durante la entrevista con Marcela Coronel y profundizó: “Oscar piensa así hace bastante tiempo, es coherente con lo que viene pensando. Si piensa así, que se quede allá. Que haga lo que quiera”, agregó en forma muy picante.

Scápola afirmó que, si bien cree que “todos pueden opinar”, los compatriotas que se van al extranjero suelen ver a esta República con cierto enojo. “Me indigna la gente que se va a otro país y les agarra odio. Se ponen la bandera española, se ponen más españoles que los propios españoles, más franceses que los franceses...”, continuó. “Cuando te vas hay que ser más cuidadoso porque generás bronca”, concluyó la hija de Mercedes Morán.

"Mey" tiene una vasta trayectoria desde lo artístico en esta tierra, ya que fue parte de algunos grandes éxitos de la televisión, el cine y el teatro como: Amigos, Gasoleros, Amas de casa desesperadas, Graduados, El Marginal, Dormir al sol, Bajo terapia y Desnudos. Además, recibió el premio a la mejor actriz latinoamericana en el Festival de Málaga en 2008 por su labor en Rancho Aparte.

Oscar Martínez fue repudiado por sus dichos contra Argentina

Después de haber afirmado en una conversación con Radio Mitre que "no extraño nada, no voy a mentir, Argentina es tóxica y acá me siento como en casa", entre otras cosas, él lo desmintió y dijo que se malinterpretaron sus dichos, Sin embargo, los mismos ya le valieron los cuestionamientos de buena parte del ambiente, como por ejemplo desde las propias Morán y Scápola hasta Juan Bautista "Beto" Casella y Edith Hermida.