Oscar Martínez cruzó a Jorge Rial: "No se puede caer tan bajo".

El polémico tuit de Jorge Rial tras darse a conocer la internación del actor Luis Brandoni por Covid-19 sigue generando reacciones. Ahora fue el turno de Oscar Martínez, quien cargó contra el conductor de América TV. "Hay gente que se alegra que tenga Covid, hemos llegado a una bajeza que habla de una sociedad tóxica y enferma”, dijo en declaraciones a Radio Mitre.

Ríal había sido escueto pero contundente en su cuenta oficial de Twitter: "Confirmado, los flota flota no previenen el coronavirus". No dio nombres ni puso imágenes, pero claramente hacía alusión a la imagen de Luis Brandoni junto a Hernán Lombardi cuando participó de una de las marchas anticuarentena. "No se puede caer tan bajo", sentenció Oscar Martínez. Y agregó: "Se puede pensar distinto, pero nos e puede caer en eso".

Oscar Martínez opinó también que más allá de las elecciones políticas nadie puede negar la trayectoria de Luis Brandoni. "Es un hombre que puso siempre la cara y es una persona honesta y limpia", lo definió Martínez en una clara defensa de su colega. Y lanzó una advertencia: "Hay una sociedad tóxica y enferma que nos puede llevar a enfrentamientos sangrientos".

El lunes Brandoni, de 80 años, debió ser internado cuando detectaron que había dado positivo de coronavirus. "Estoy en observación sin síntomas críticos de covid y esperando que se desenvuelva esto", dijo en Radio Rivadavia. "Espero que esto pase pronto porque no quiero dejar el teatro", agregó Brandoni.

El actor actualmente protagoniza "El Acompañaniento" en el Multiteatro, pero la obra debió ser suspendida por la internación de Brandoni. "La semana pasada fue la mejor de la temporada", afirmó.

Esta es la imagen a la que hacía referencia Jorge Ríal en su cuenta de Twitter, corresponde a la marcha del 17A, en la que Brandoni por primera vez se mostró públicamente en las marchas de la oposición. Lo acompañó Hernán Lombardi, titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos durante la gestión de Macri.