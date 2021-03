Julián Weich y Maby Wells vuelven a trabajar juntos

Julián Weich y Maby Wells volverán a trabajar juntos después de 25 años de su debut en Sorpresa y Media, el ciclo de entretenimientos que conducían juntos en El Trece. Ahora, después de su breve reencuentro en Rock & Pop el año pasado, tendrán su programa de radio matutino, "Otra vez juntos", que irá de lunes a viernes de 10 a 13 en FM Radio Uno.

Con ganas de volver a cruzarse en el ámbito laboral y de hacer divertir a la gente, Weich y Wells se mostraron muy entusiasmados con su nuevo desafío. “Queremos pasarla bien, que esto funcione y que sea una fuente de trabajo para mucha gente. La idea es informar, pero también acompañar y entretener a la gente intentando a la vez generar un espacio de sentido común. Vivimos la misma realidad que ellos, en el mismo país. Nos pasan las mismas cosas”, comentó Weich, dando detalles sobre lo que vendrá a ofrecer con su programa.

El conductor hizo una comparación con lo que supo ser Sorpresa y Media: “En aquella época tampoco aparentábamos nada, éramos lo que éramos y el resultado era muy noble. Entregábamos premios de verdad, y lo mostrábamos para que la gente creyera en el programa”. Maby coincidió y agregó: “En Sorpresa… todo era auténtico. Los errores, las tentadas, nosotros. Como íbamos en vivo nos pasaba de todo, yo rompí una mesa, otra vez se cayó un camarógrafo mientras iba grabando, a una persona lo sorprendimos con la familia en un cine, y se desmayó. Pero nosotros no éramos divos. La gente nos veía como si fuéramos sus hijos, sus primos. Gente común".

Pero ambos marcaron una diferencia con respecto a su trabajo en esos momentos, a fines de los '90 y principios de los 2000. “Estamos ‘bien maduros’, no en el sentido que estamos ‘podridos’ sino que maduramos bien. Los dos tenemos nuestras vidas, nuestras familias, tuvimos nuestro éxito. Hoy solo queremos pasarla bien”, aclaró Weich. Wells, por su lado, se mostró más tranquila gracias a su larga trayectoria: “Estamos en paz, relajados, el vértigo ya lo pasamos. Yo me siento más calma, sabiendo qué quiero hacer y qué no”.

Cómo surgió la idea de hacer radio

En medio de la pandemia Weich llamó a Wells para hacerle la propuesta. “Estaba encerrada en casa con los chicos, me llama Julián y me dice: ‘¿Querés hacer radio?’. Mi respuesta fue inmediata: “Sí”. No le pregunté ni dónde, ni cómo, ni cuánto. Nada”, admitió la periodista.

Weich explicó que “la propuesta de hacer radio surgió el año pasado, pero era un programa semanal". "Cuando me lo ofrecieron enseguida pensé en Maby. Es de la mejor escuela. Está formada, es locutora. No es una influencer que de repente tiene muchos seguidores y trabaja en radio y televisión; ella entiende y tiene oficio", contó el conductor y reconoció que le "resulta cómodo trabajar con Maby y además me da mucho placer”.

“Cada uno ya sabe su lugar, tenemos la tranquilidad de saber que con solo mirarnos ya conocemos qué precisa, qué debe hacer el uno o el otro. Sabemos para dónde vamos a ir, qué cosas nos causan gracia y cuáles no”, admitió Maby, demostrando que está sumamente tranquila con la idea de volver a trabajar junto a Weich.