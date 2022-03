Inesperado: Marcelo Polino se despidió de la radio y TV argentina

Marcelo Polino reveló que se va de Argentina y resulta un golpazo para Telefe y para Radio Mitre.

Para sorpresa de muchos, Marcelo Polino anunció que se irá de Argentina en breve. De esta manera, el periodista les asestó un golpazo tan inesperado como repentino a Telefe y a Radio Mitre (AM 790), sus dos áreas de trabajo principales en la actualidad.

El panelista de Flor de equipo se sinceró en su programa radial Polino Auténtico y explicó los motivos por los cuales se marchará de su país natal para dedicarse a lo que más le gusta: ser parte de un reality show de canto en la televisión, aunque en el extranjero.

Marcelo Polino se va de Argentina y golpeó a Telefe y a Radio Mitre

En el ciclo que él mismo conduce en AM 790, el exjurado de ShowMatch La Academia (El Trece) reveló los motivos por los que se alejará de Buenos Aires y viajará hacia Chile: “Desde Mega (FM 98.3) me contactaron a fin de año en 2021. Yo estaba organizando unos proyectos para quedarme en Argentina y sonó el teléfono. Cuando me propusieron El Retador dije ‘wow, es el show de talentos que yo quiero hacer’, porque veía la versión mexicana”.

Más tarde, en la entrevista con BioBio Chile, el actor y periodista de 58 años reconoció: “Para mí, que me dedico a ser jurado de programas de talentos, es el reality perfecto". Y explicó que opina eso "porque combina todas las disciplinas, los desafíos, todas las noches es una final...". E insistió: "Para mí es el show más completo que hay en la TV mundial”.

Marcelo Polino admitió que él tiene “un perfil de jurado fuerte e implacable a la hora de dar una evaluación utilizando el humor, sacando la faceta más didáctica, siendo irónico en ocasiones". "La verdad, trato de representar a la persona que está viendo desde la casa. Creo que mi mayor virtud como jurado es decir lo que piensa la gente”, profundizó.

Acerca del certamen en sí que se viene, el comunicador señaló que por ahora sabe “que se está realizando un casting bastante amplio" y remarcó: "Me cuentan que ha llegado gente muy talentosa para este programa, así que estoy muy emocionado de llegar y ponerme a trabajar de lleno en esto”.

A la hora de definir en qué se basa para sus siempre polémicas y bajas calificaciones, detalló que “además de talento, que es lo que se está buscando, la persona tiene que lograr transmitir algo, traspasar la pantalla, generar emociones". Incluso, definió: "Uno puede ver, por ejemplo, que hay gente que canta muy bien o que baila formidable, pero en el fondo no transmite nada. Entonces, además de hacerlo bien, debe tener magia y carisma”.

Marcelo Polino se va del país, abandona Radio Mitre y así lo anunció.

Si bien tarde o temprano deberá renunciar a Mitre, el protagonista aseguró: “Tengo un programa de radio que yo hago desde Argentina, que inicialmente tendré que hacerlo desde allá (Chile). Evidentemente habrá algún fin de semana en el que tenga que volver, pero no va a ser un problema. Estoy abocado a esto”.

Marcelo Polino rechazó otra propuesta de Telefe para irse a Chile

El canal de las tres pelotitas también lo había convocado para formar parte del certamen Adivina Quién Canta, que será conducido por Natalia Oreiro, aunque él lo rechazó para priorizar su participación en el reality de canto chileno El Retador.