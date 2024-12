Desde Radio Mitre confirmaron una triste noticia: "Tiene que ver con la salud de Lanata"

Desde Radio Mitre confirmaron una inesperada noticia: "Tiene que ver con la salud de Lanata".

A seis meses de la internación de Jorge Lanata, muchos oyentes empezaron a especular sobre el futuro de Lanata Sin Filtro, el ciclo que conducía el periodista antes de que su salud se complicara. Y aunque desde la emisora aún no confirmó nada con respecto al futuro del programa, si se conoció una noticia que conmocionó a los seguidores.

Precisamente, se conoció que Jésica Bossi, una de las columnistas del ciclo, decidió renunciar al programa luego de ocho años. Luego de que se conociera esta fuerte noticia, la periodista contó al aire en Intrusos los motivos de esta decisión que causó conmoción entre los oyentes. "Yo decidí cerrar un ciclo. Estuve 8 años en Radio Mitre en Lanata sin filtro, termino en diciembre y después se verá", empezó por contar.

En este marco sumó: "La decisión tiene que ver con la salud y la situación de Jorge, y también con un balance personal. Es una decisión personal y profesional sobre qué hacer el año que viene". Tras confirmar que fue un año extraño a nivel laboral luego de que se complicara la salud del conductor, quien está luchando por su vida hace seis meses.

Finalmente, concluyó: "Ya está, en términos míos y del ciclo, es mi salida del programa. Se verá el año que viene... estoy cerrando otras cosas también". Por último, sentenció: "Yo hice lo que me pidió Lanata siempre, estuve al pie del cañón con todo lo que me pidió. Se cierra un ciclo, estaba para Lanata sin Filtro y si no hay perspectiva de continuidad... ya está". En cuanto a la nueva programación de Radio Mitre, confirmó: "Se está armando una nueva programación y tengo la mejor relación con la radio, no estoy cerrando la puerta de la emisora, solo decidí que en febrero no voy a estar en la segunda mañana".

La triste confesión de Elba Marcovecchio sobre Jorge Lanata: "Fantasmas"

Jorge Lanata es noticia desde hace meses por sus complicaciones de salud, de las que aún no ha logrado salir. En ese contexto, su esposa Elba Marcovecchio relató fuertes detalles al respecto en una reciente entrevista con Luis Ventura y contó cómo se siente ante la larga e incierta internación que vive su pareja.

La esposa del conductor de ciclos como Periodismo para Todos y Lanata sin Filtro se pronunció sobre cómo la afecta a ella lo que vive a nivel familiar. "Jorge está estable, pero quiero que se rehabilite. Las noches son muy difíciles, los fantasmas te invaden", comenzó su descargo la letrada.

"Tengo mucha paciencia y fe, pero la angustia aumenta con el paso del tiempo", concluyó la abogada mediática y dejó en claro que es muy desgastante a nivel familiar la intención que atraviesa el famoso periodista. Al mismo tiempo, días atrás, Marcovecchio se pronunció sobre su presente en diálogo con Ángel de Brito: "Qué difícil decir cómo estoy. No sé qué contestarte. No sé… Estoy como con una mezcla, angustiada, esperanzada, con fe… quizás es muy profundo para esta hora, pero hay momentos donde es muy difícil sentir. Yo prefiero ver a los chicos, el trabajo".