Arde Radio Mitre: Marcelo Longobardi arranca en otra AM en abril

Confirmaron que Marcelo Longobardi volverá a una emisora argentina luego de su conflictiva salida de Radio Mitre, donde era uno de los líderes indiscutidos.

Jorge Rial confirmó en su cuenta de Twitter que Marcelo Longobardi volverá a la radio argentina tras su polémica salida de Radio Mitre. Cabe recordar que el periodista fue uno de los líderes indiscutidos de la emisora del Grupo Clarín, pero la mala relación con Jorge Lanata y su deseo de tomarse un año sabático lo alejaron de Mitre, y ahora regresará a otra importante señal del éter argentino.

En agosto pasado, la histórica rivalidad entre Marcelo Longobardi y Jorge Lanata tomó estado público. Es que el conductor de El Trece se quejó al aire de que su colega le entregaba pasado de hora el programa cada mañana y estaba harto de esa situación. Cansado del maltrato de Lanata y de despertarse a diario a las 5 de la mañana, Longobardi presentó su renuncia tras 21 años al frente de Cada mañana. En ese momento, el periodista aseguró que su deseo era tomarse el 2022 como un año sabático, pero al parecer ya descansó lo suficiente.

"Vuelve Marcelo Longobardi a la radio", sorprendió el martes pasado Jorge Rial en su cuenta de Twitter. En el mismo tuit, el periodista confirmó que pese a haber anunciado que se iba a tomar un año de descanso, Longobardi cerró con un "importante operador político" para sumarse a una radio de AM, diferente a Radio Mitre, de donde se fue en medio de un escándalo. "Solo resta saber la reacción del Grupo Clarín quien había aceptado a regañadientes la ida de su más importante comunicador", cerró Rial su publicación.

La radio que Longobardi eligió para volver al éter es nada menos que CNN Radio Argentina, desde donde competirá con su antigua emisora. Por el momento no se sabe si el periodista tendrá su propio programa matutino o si será columnista especial de toda la renovada programación que el mutimedio oriundo de Estados Unidos estrenará seguramente el próximo 4 de abril. En CNN Radio Argentina Longobardi tendrá de compañeros a colegas como José Pepe Gil Vidal, María Laura Santillán, Juan Pablo Varsky, Federico Seeber, Adrián Puente y Pablo Giralt.

