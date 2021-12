Radio Mitre arde por las internas: renunció otra figura por "destrato"

Tras la salida de Marcelo Longobardi, Radio Mitre arde por el adiós de otra figura periodista que sintió "destrato".

La crisis en Radio Mitre (AM 790) arde y no para después del escándalo que terminó con la abrupta salida de Marcelo Longobardi por su pelea con Jorge Lanata. Ahora, otra de las figuras de uno de los principales medios de comunicación del Grupo Clarín se marcha envuelto en rumores negativos tanto internos como externos.

El conglomerado antiperonista y ultraopositor al gobierno nacional del presidente Alberto Fernández tuvo un 2021 para el olvido en todo sentido: pierde permanentemente en el rating en la televisión frente a Telefe, sus estrellas no consiguen limar asperezas y las disputas trascienden por fuera del ámbito estrictamente laboral y profesional.

Radio Mitre pierde a otra figura: Pablo Rossi renuncia por "destrato"

En esta oportunidad, se trata nada menos que de Pablo Ignacio Rossi, el periodista cordobés de 50 años que participó en diversos programas en AM 790 como De Mañana, Cada Mañana, Volviendo a Casa y demás. Sus colegas Laura Ubfal y Pablo Montagna confirmaron los motivos de su inminente alejamiento de cara a 2022, por lo que la sangría no para por el momento.

De acuerdo con la información publicada por la ex Bailando por un Sueño (El Trece), Rossi sintió "destrato" por parte de las autoridades de Mitre y profundizó al respecto: "Después de la renuncia de Longobardi y de que Jonatan Viale eligiera quedarse en Radio Rivadavia (AM 630), pensó que le darían la conducción de ese espacio tan preciado, pero al parecer no hubo acuerdo para esa decisión, renunció y se quedaría con la primera mañana de Rivadavia, de donde se va Luis Majul".

Pablo Rossi renunció a Radio Mitre y denunció maltratos.

La periodista continuó: "El enroque tiene que ver con que Mitre le ofrecía por ahora sólo quedarse hasta el 1° de febrero en el lugar de Longobardi (en realidad de Guillermo ´Willy´ Kohan), donde adelantamos hace días que finalmente estará hasta esa fecha Jorge Fernández Díaz". Además, Ubfal recalcó que el cordobés "ya venía armando su equipo para tomar el lugar de la primera mañana, pero tomó la decisión de renunciar y pasar a Rivadavia cuando no le aseguraban el año laboral en ese horario".

A puro detalle, la comunicadora se refirió a las sensaciones de Rossi a la hora de alejarse de uno de los lugares que más tiempo lo cobijó durante su trayectoria profesional: "Así, angustiado, se lo habría contado a la gente de su programa de la señal de La Nación Más, que pudo medir su desazón ante lo que él habría llamado ´un destrato´”.

Por último, Ubfal aseguró que "evidentemente Mitre busca un nombre fuerte para su primera mañana y todavía no lo tiene", y completó: "Quiere contar con esta figura para el relanzamiento del horario en febrero, cuando también volverá a la segunda mañana Lanata, ahora de vacaciones, reemplazado por Gonzalo Sanchez".