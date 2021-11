Tras la renuncia de Longobardi, Lanata también se despide de Radio Mitre

Jorge Lanata le dirá adiós a Radio Mitre a fines de noviembre, tras el escándalo con Marcelo Longobardi que terminó con su renuncia.

Luego de sus peleas con Marcelo Longobardi, Jorge Lanata también se despedirá de Radio Mitre. El conductor del Grupo Clarín dejará de estar al aire en breve, cuando se le venza su contrato. Qué será de su futuro tras la interrupción.

Lanata tuvo varios cruces con Marcelo Longobardi, su colega en Radio Mitre. Después de 21 temporadas consecutivas en Cada Mañana y más de 5000 programas emitidos, Longobardi sintió que este era el fin. A través de una carta que leyó al aire, el periodista expresó los motivos de su renuncia y aprovechó para nombrar a Lanata.

A su vez, a Lanata se le termina el contrato con la radio el próximo 27 de noviembre y dejará de estar al aire con su ciclo radial. De forma similar, también se despedirá de PPT Box. Lo más probable es que el conductor regrese a la radio del Grupo Clarín el martes 1 de febrero de 2022.

La carta de Longobardi

“Ser líder es algo que procuramos en la vida y es un privilegio lograrlo. Conviví con eso, conozco los privilegios, cada costado positivo. La responsabilidad que implicó y disfruté mucho de estos 21 años”, comenzó el periodista. “Creo que puede ser inspirador que alguien a los 60 años pueda reinventarse. Tengo todo el derecho del mundo y quiero hacerlo. Esto me permite irme a lo grande”, siguió. “No puedo enamorarme ni obnubilarme con ser líder 21 años. Me parece que 21 años es suficiente. Uno tiene que saber desprenderse y ponerse un límite".

"El éxito es maravilloso, pero te engaña, es peligroso y si te descuidás te mata”, continuó Longobardi. Y apuntó: “Manejarlo es muy difícil. Creo haberlo hecho de un modo apropiado y responsable. Radio Mitre me entregó su confianza y eso lo valoro muchísimo”.

Aunque afirmó que su discusión con Jorge Lanata no fue el motivo de su renuncia, dijo que fue una señal como tantas otras que recibió anteriormente. “La vida da señales y yo empecé a tenerlas. Lo de Lanata fue eso, solo una señal”, explicó. Y cuando notó que se estaba explayando demasiado, se interrumpió a sí mismo y le tiró un guiño a Lanata: “A ver, si me pongo a hablar de esto Lanata se va a volver a enojar conmigo porque me voy a pasar de tiempo”.

El momento de tensión entre Lanata y Longobardi

Durante una emisión del programa, Jorge Lanata se quejó de la impuntualidad de su compañero y le advirtió que, si volvía a suceder, iba a hacer minutos de silencio para cobrarle el tiempo perdido. “Jorge está pero va a hacer tres minutos de silencio porque es lo que se pasaron”, dijo el periodista, y tuvieron que poner una cortina musical de fondo para ocultar el momento incómodo. “Lo dejamos a Jorge, le mandamos un abrazo, lo escuchamos esta mañana, saludos para todos”, expresó Longobardi.

Después de la renuncia de Marcelo, Lanata empezó el programa con la canción La Bikina, de Luis Miguel, que según muchos de sus interlocutores, probablemente fue una indirecta para su excolega: “Solitaria, camina la bikina / Y la gente se pone a murmurar / Dicen que tiene una pena / Dicen que tiene una pena, que la hace llorar. Altanera, preciosa y orgullosa / No permite la quieran consolar / Pasa luciendo su real majestad / Pasa, camina y nos mira sin vernos jamás”.