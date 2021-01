¿Cuándo y por que radio vuelven Matías Martin, Andy K. y Wainraich?

Bomba en el mundo de la radio.

Andy Kusnetzoff, Matías Martín, Sebastián Wainraich y María O'Donell sacudieron el mundo de la radio al dejar a fines de diciembre la FM Metro. Los rumores apuntaban a que la misma programación llegaría en combo a una nueva emisora y la noticia fue confirmada en las últimas horas. Cuándo y por dónde vuelven sus programas.

Días atrás se conoció una novedad que sacudió al mundo del éter. Es que la FM de Radio Continental dejará de hacer dúplex con la AM para pasar a tener programación propia. Allí es donde ingresarían las nuevas figuras que, aunque resta la oficialización, serán las caras del ambicioso proyecto. Pasando en limpio, Andy Kusnetzoff, Matías Martin, Sebastián Wainraich y María O'Donell conformarían un cuarteto de experiencia para embanderar la 104.3 de la frecuencia modulada.

La estructura de Metro pasaría con el mismo formato a la nueva emisora, que aún debe ser bautizada. Se habló por ejemplo del nombre "Urbana", que de alguna manera hace referencia al slogan de la FM que abandonaron los conductores. Incluso ya hay fecha tentativa para el regreso al aire.

Fue el periodista Pablo Montagna quien se encargó de brindar esta información. A través de sus redes sociales, el protagonista expresó: "Ahora novedades en la FM 104.3 de @Continental590. El duplex termina el domingo 24 a las 23.59 y desde ese momento habrá música para “limpiar el aire” y todo indicaría que el 1 de febrero al aire la nueva radio con @odonnellmaria, @andykusnetzoff, @matiasmartin, y @sebawainraichok".

Justamente, estos cuatro conductores se han marchado de FM Metro en el último tiempo y pasarían en conjunto al nuevo proyecto encarado por la radio que hasta hace pocos días era propiedad de Grupo Latino de Radio y Grupo PRISA. Recientemente, el grupo español vendió la AM 590 y las dos FM 105.5 y 104.3 al empresario argentino Carlos Rosales, que también adquirió la cadena de venta de electrodomésticos Garbarino.

En la actualidad, como programa destacado de magazine, Continental cuenta con Bien Levantado. El programa de Beto Casella es uno de los más oídos por la audiencia y sale tanto en la AM590 como en la FM 104.3. Pero esta situación cambiaría.

Con esta modificación, las autoridades deberán evaluar si Casella continúa saliendo en dúplex o con la llegada de Kusnetzoff, Wainraich y Matías Martin esta situación sufre un cambio obligado. Lo cierto es que desde esta emisora han decidido jugar fuerte en el año 2021 y uno de los objetivos será lograr una mayor amplitud de oyentes que sintonicen el dial, tanto en la FM como en la AM.

Oyentes criticaron a Andy Kusnetzoff por su salida de Radio Metro

Luego de estar 18 años al aire, el periodista Andy Kusnetzoff terminó un ciclo y se despidió de FM Metro. Así, abandonó la conducción de “Perros de la calle”, un programa que marcó época para la radiofonía en el último tiempo.

"Me hubiera gustado estar todos los días, estar hasta la semana que viene, pero hay razones que no vienen al caso y no voy a usar esta hora que tengo para eso, razones por lo que no lo pude hacer. Es la que se puede", afirmó al aire. Ante esto, algunos oyentes lo criticaron por redes sociales.

Por motivos contractuales y diferencias con las autoridades de la emisora radial, el conductor debió abandonar antes de fin de año su histórico ciclo. "Quiero irme bien con alegría, por supuesto que tenemos un mundo de sensaciones, no quiero melancolear", indicó.