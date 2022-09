Vivía en la calle y ganó 1,2 millones en la Quiniela: "Me cambió la vida"

Una mujer que vivía en la calle y que debía pedir comida para sobrevivir ganó una fortuna de dinero en la Quiniela. La dramática historia de Mercedes que emocionó al mundo entero.

Una historia muy emotiva se viralizó en los últimos días. Creer o reventar, una mujer que vivía pidiendo comida en la calle y que pedía comida para poder sobrevivir, se llevó una grata sorpresa: ganó nada menos que 1,2 millones de dólares en la Quiniela y su historia se hizo famosa en todo el planeta.

Se trata de Mercedes, que desde hace unos años padecía problemas económicos. Cada día, la mujer recorría las calles de Alicante (España) para tratar de conseguir dinero, ropa y comida con el objetivo de alimentar a sus cinco hijos en su casa.

Mercedes, la mujer que vivía pidiendo dinero en la calle y ganó más de 1 millón de dólares en la Quiniela.

Aquellos vecinos y vecinas que desde hace tiempo se la cruzan en la calle aseguran que es "muy amable y educada". En tanto, y de acuerdo a lo que indicaron en el diario El País, Mercedes solía comprar los mismos números de la boleta de la Quiniela. Sin embargo, nunca esperó que pudiera ganar el premio. De hecho, el resultado se conoció cuando estaba pidiendo dinero junto al banco.

Tras conocer el resultado, la dueña de la agencia donde se le entregó el premio a Mercedes reaccionó con la noticia. "Nos pusimos a llorar por ella, yo, la gente que estaba aquí, todo el mundo. Se quedó súper nerviosa e incrédula de que la vida le cambió en un instante", manifestó.

Por su parte, Mercedes comentó que se compró unas zapatillas de 5 euros para tener mayor comodidad en su casa. "Vino a enseñármelas. 'Siempre he estado llorando, no conocía las lágrimas de alegría. Me cambió la vida', me dijo", señaló la dueña de la agencia.

Un ladrón ganó $94 millones en el Quini 6 y le hizo una curiosa promesa a la Policía

Un hombre de 37 años que delinquía en Puerto Madryn ganó 94 millones de pesos en el Quini 6. Se trata del caso de "Rambito", un ciudadano que tenía varias condenas por robos, hurtos y encubrimiento. Con los descuentos de ley, el apostador consiguió unos 340 mil dólares.

Según informaron medios locales, el afortunado jugador compró el billete ganador en la Agencia 5001 y logró seis aciertos de La Revancha con las cifras 31, 09, 21, 17, 03 y 12, a las que apostaba sin falta hace 15 años. Estos números fueron los que le permitieron conseguir el impresionante premio en diciembre del año pasado.

"Rambito" tenía siete condenas, cinco declaraciones de reincidencias y cuatro causas en trámite. Según trascendió, es un conocido delincuente que tenía variados antecedentes por robo a viviendas y turistas, aunque no se caracterizaba por ejercer la violencia o el uso de armas a la hora de delinquir.

Una vez que confirmó que había ganado el Quini 6, "Rambito" se dirigió a los policías de la Unidad Regional de Puerto Madryn y los dejó atónitos a todos con la noticia. “Muchachos, no robo más”, comunicó el hombre y contó que con ese dinero tendría la vida que quería, sin necesidad de recurrir al delito.

Ludopatía: síntomas, causas y tratamiento

La ludopatía es una adicción patológica que se traduce en un deseo constante de apostar dinero a pesar de los daños que se puedan ocasionar en la vida de una persona. De acuerdo a la ciencia, las apuestas estimulan sistemas cerebrales de recompensa como también lo hacen las drogas o el alcohol. Así las cosas, se puede llegar a un mismo camino: la adicción.

Las personas con serios problemas de ludopatía pueden apostar continuamente ocultando esta práctica. Pueden, incluso, llegar a gastar sus ahorros, sumar deudas o robar/hacer fraude para tener dinero que apostar. La ludopatía tiene un tratamiento complejo, y es tratada con ayuda de profesionales. En muchos casos, esta patología puede destruir vidas y es por esta razón que no se debe minimizar.