Quiniela

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del viernes 17 de octubre de 2025

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy viernes 17 de octubre de 2025.

La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoyEn vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy viernes 17 de octubre de 2025, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.

Hace 1 hora

Quiniela Nacional y Provincia: La Previa

Quiniela Nacional: La Previa

A la cabeza: 7731

  • 1: 7731
  • 2: 3557
  • 3: 2166
  • 4: 1706
  • 5: 8658
  • 6: 6607
  • 7: 9220
  • 8: 5634
  • 9: 7836
  • 10: 1628
  • 11: 7946
  • 12: 6045
  • 13: 5945
  • 14: 7701
  • 15: 7220
  • 16: 1160
  • 17: 9162
  • 18: 9189
  • 19: 7809
  • 20: 7541

Letras de la Nacional: I F L N

Quiniela Provincia: La Previa

A la cabeza: 0247

  • 1: 0247
  • 2: 9782
  • 3: 0599
  • 4: 2951
  • 5: 1593
  • 6: 3407
  • 7: 4066
  • 8: 8401
  • 9: 1820
  • 10: 6699
  • 11: 8228
  • 12: 2985
  • 13: 0092
  • 14: 7633
  • 15: 3417
  • 16: 4999
  • 17: 8480
  • 18: 9265
  • 19: 7898
  • 20: 9811

