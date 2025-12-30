EN VIVO
Quiniela

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del martes 30 de diciembre de 2025

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy martes 30 de diciembre de 2025.

La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoyEn vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy martes 30 de diciembre de 2025, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.

Hace 1 hora

Quiniela Nacional y Provincia: La Primera

Quiniela Nacional: La Primera

A la cabeza: 

  • 1: 7026
  • 2: 1376
  • 3: 1046
  • 4: 9158
  • 5: 5188
  • 6: 0264
  • 7: 1213
  • 8: 7985
  • 9: 5912
  • 10: 2356
  • 11: 2497
  • 12: 9767
  • 13: 7612
  • 14: 3308
  • 15: 0760
  • 16: 3366
  • 17: 9243
  • 18: 6884
  • 19: 6995
  • 20: 8825

Letras de la Nacional: OUWZ

Quiniela Provincia: La Primera

A la cabeza: 

  • 1: 6522
  • 2: 2938
  • 3: 4472
  • 4: 3247
  • 5: 6043
  • 6: 6999
  • 7: 2764
  • 8: 9195
  • 9: 0675
  • 10: 7727
  • 11: 3004
  • 12: 0695
  • 13: 7535
  • 14: 5514
  • 15: 9494
  • 16: 0987
  • 17: 2562
  • 18: 7889
  • 19: 5667
  • 20: 1222

Hace 1 hora

Quiniela Nacional y Provincia: La Previa

Quiniela Nacional: La Previa

A la cabeza: 

  • 1: 3953
  • 2: 3944
  • 3: 5313
  • 4: 5925
  • 5: 4048
  • 6: 8654
  • 7: 8893
  • 8: 0834
  • 9: 4621
  • 10: 3520
  • 11: 6551
  • 12: 7640
  • 13: 4888
  • 14: 3550
  • 15: 2380
  • 16: 9277
  • 17: 1348
  • 18: 6042
  • 19: 7036
  • 20: 1709

 

Letras de la Nacional: DLNS

Quiniela Provincia: La Previa

A la cabeza: 

  • 1: 5538
  • 2: 4322
  • 3: 7108
  • 4: 7550
  • 5: 5127
  • 6: 7103
  • 7: 3527
  • 8: 1446
  • 9: 9490
  • 10: 2325
  • 11: 7165
  • 12: 8796
  • 13: 7056
  • 14: 1949
  • 15: 2846
  • 16: 5820
  • 17: 7108
  • 18: 8697
  • 19: 8449
  • 20: 2373

