La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoy. En vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy martes 19 de agosto, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del martes 19 de agosto de 2025
En VIVO - Actualizado hace 3 minutos
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy martes 19 de agosto de 2025.
Hace 4 minutos
Quiniela Nacional y Provincia: La Primera
Quiniela Nacional: La Primera
A la cabeza: 3868
- 1: 3868
- 2: 3458
- 3: 9149
- 4: 9043
- 5: 0536
- 6: 2992
- 7: 4028
- 8: 7737
- 9: 7164
- 10: 3373
- 11: 5472
- 12: 5448
- 13: 1146
- 14: 2295
- 15: 1072
- 16: 3454
- 17: 8711
- 18: 2570
- 19: 4699
- 20: 6744
Letras de la Nacional: ABNX
Quiniela Provincia: La Primera
A la cabeza:
Hace 5 minutos
Quiniela Nacional y Provincia: La Previa
Quiniela Nacional: La Previa
A la cabeza: 9150
- 1: 9150
- 2: 1399
- 3: 9916
- 4: 5210
- 5: 1803
- 6: 4979
- 7: 6110
- 8: 4984
- 9: 1839
- 10: 4538
- 11: 9651
- 12: 7667
- 13: 9307
- 14: 9914
- 15: 9957
- 16: 1595
- 17: 0581
- 18: 0944
- 19: 8044
- 20: 3540
Letras de la Nacional: AERT
Quiniela Provincia: La Previa
A la cabeza:
